بطولة الشرطة العربية لاختراق الضاحية: مشاركة 79 عداء من 14 دولة بحضور موريتانيا و جيبوتي لأول مرة

يشارك 79 عداء من بينهم 19 عداءة, قدموا من 14 دولة عربية في بطولة الشرطة العربية لاختراق الضاحية (نصف ماراطون), التي ستجري هذا الجمعة على مسافة 10 كلم للذكور و 5 كلم للإناث بمسار مُسطر في وسط الجزائر العاصمة, حسبما كشف عنه اليوم الخميس الأمين العام للاتحاد العربي للشرطة اللواء علي رجائي.

و تشهد هذه الطبعة مشاركة عدائين من موريتانيا و جيبوتي لأول مرة في تاريخ بطولة الشرطة العربية, التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف الاتحاد الرياضي العربي للشرطة المنضوي تحت مظلة لواء مجلس وزراء الداخلية العرب.

و صرح المصري رجائي خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس بالمدرسة العليا للشرطة بالجزائر, قائلا : "جرى حفل الافتتاح الرسمي لهذه البطولة في ظروف رائعة الاربعاء بالقاعة البيضاوية, و سيجري سباق اختراق الضاحية (نصف ماراطون) صبيحة الجمعة وفق مسار مُعين بالجزائر العاصمة, على مسافة 10 كلم للذكور انطلاقا من ساحة أول ماي إلى غاية مدرسة الشرطة بالدار البيضاء, و 5 كلم للإناث انطلاقا من ميدان سباق الخيول بالخروبة وصولا إلى مدرسة الشرطة بالدار البيضاء, حسب قوانين الاتحاد الدولي لألعاب القوى. و تتميز هذه النسخة بمشاركة موريتانيا و جيبوتي, لأول مرة, حيث تهدف لمشاركة أكبر عدد من الدول في المنافسات الرياضية التي ننظمها".

كما أشاد اللواء رجائي بمكانة الشرطة الجزائرية ضمن هيئة الاتحاد الرياضي العربي للشرطة, قائلا : '"الجزائر عودتنا أن تنظم سنويا حدث رياضي و بطولات عربية بامتياز, عبر قدراتها التنظيمية الكبيرة و حُسن تسييرها, لهذا فهي تتبوأ مكانة أساسية و بارزة في الشرطة العربية. الجزائر تدعم كل نشاطات الاتحاد الرياضي العربي للشرطة. هذه المنافسات تمثل فرصة لالتقاء أجهزة الشرطة العربية و تبادل وجهات النظر و تفعيل أواصر الأخوة فيما بينها".

من جانبه أكد مراقب الشرطة و نائب الاتحاد العربي للشرطة بوحمد أبو بكر أن المديرية العامة للأمن الوطني, تسعى لإنجاح هذا الحدث الرياضي للشرطة العربية, سيما بعد تنظيمها لعديد المنافسات المماثلة, "تعد هذه البطولة الثامنة للرياضة الشرطية العربية, حيث نظمنا على سبيل المثال بطولة الشرطة العربية للجيدو 2014 و الكاراتي 2015, أين اكتسبنا خبرة واسعة في مجال التنظيم. لذلك نسعى لإنجاح سباق اختراق الضاحية (نصف ماراطون) بالعاصمة, من ناحية الحضور المُكثف, الانضباط و التنظيم المحكم لجميع التفاصيل".

وقد أعطى اللواء المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل إشارة انطلاق فعاليات بطولة الشرطة العربية لاختراق الضاحية يوم الأربعاء بالقاعة البيضاوية بالمركب الاولمبي "محمد بوضياف" في حفل رسمي افتتاحي عرف حضور أعضاء الاتحاد الرياضي العربي للشرطة وسفراء الدول المشاركة و شخصيات وطنية و وجوه رياضية واطارات من المديرية العامة للأمن الوطني.

وعلى هامش هذه التظاهرة الرياضية, يعقد أمسية الخميس اجتماع الجمعية العمومية الـ42 والمكتب التنفيذي في نسخته الـ103 للاتحاد الرياضي العربي للشرطة بالمدرسة العليا للشرطة "علي تونسي" (الجزائر), تحت رعاية اللواء عبد الغني هامل و برئاسة رئيس الاتحادين العربي والقطري للشرطة العميد خالد بن حمد العطية, بحضور الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان.