وفاة الصحفي الرياضي أحمد عاشور

توفي هذا الخميس بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا الجامعي في الجزائر العاصمة الصحفي الرياضي أحمد عاشور عن عمر يناهز 68 عاما إثر سكتة قلبية حسب زملائه بجريدة Le Temps d'Algérie .

وكان أحمد عاشور بصدد التحضير للركون للتقاعد بعد مشوار طويل استهله سنة 1969 وهو لا يزال طالبا في طور الثانوي حيث بدأ مهنة الصحافة بجريدة المجاهد الى جانب مواصلته الدراسة في قسم جراحة الأسنان بجامعة الجزائر.

وبعد تخرجه سنة 1977 قام الفقيد بفتح عيادة لجراحة الأسنان سنوات 1980 بمسقط رأسه بخميس الخشنة (بومرداس) لكن الظروف الأمنية آنذاك لم تساعده للاستمرار في النشاط الطبي مع بقائه دائما مرتبطا بمهنة الصحافة الرياضية بجريدة "المجاهد" قبل أن ينتقل إلى صحيفة "ليبرتي" و بعدها "لكسبريسيون" و "وقت الجزائر".

كما يعرف أحمد عاشور بشغفه وحبه الكبيرين لمهنة الصحافة الرياضة حيث قام بتغطية عدة تظاهرات رياضية عالمية كانت آخرها الألعاب الاولمبية 2016 بريو دي جانيرو (البرازيل). اما آخر تغطية صحفية للفقيد فكانت بمناسبة تنظيم منتدى تجديد كرة القدم من قبل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) يومي 11 و 12 ديسمبر الجاري.

وبهذه المناسبة الأليمة تقدم المدير العام للإذاعة الجزائرية شعبان لوناكل بتعزيه الخالصة لعائلة الفقيد كما بعث رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي و رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج برسالتي تعزية لعائلة الفقيد الذي سيوارى الثرى غدا بعد صلاة الجمعة بمقبرة سيدي الطيب بالحراش (العاصمة).

المصدر: الإذاعة الجزائرية/واج