الأرصاد الجوية تحذر من امطار منتظرة بالصحراء الوسطى و الواحات ابتداء من مساء اليوم الخميس

أفادت نشرة جوية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية ان امطارا رعدية ستمس ابتداء من ليلة اليوم الخميس وحتى يوم الجمعة الصحراء الوسطى و الواحات.

وأوضح ذات المصدر ان هذه الامطار ستمس النصف الشمالي من أدرار والجزء الشمالي من تمنراست وكذا الربع الجنوب شرقي من بشار مضيفا ان كمية التساقطات المتوقعة ستصل أو تفوق محليا 40 مم خلال هذين اليومين.

كما ستمس هذه الأمطار الرعدية يوم الجمعة من ال9 صباحا الى ال 9 مساءا جنوب غرداية و جنوب ورقلة حيث ستصل نسبة التساقطات المتوقعة او تتجاوز 30 مم محليا.