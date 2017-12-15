الإذاعــة الجــزائرية تحتفــي هــذا السبت بالذكــرى الـ 61 لتأسـيس الإذاعــة الســرية

تحيي الاذاعة الجزائرية هذا السبت 16 ديسمبر 2017 الذكرى الواحدة والستين لتأسيس "إذاعة صوت الجزائر الحرة المكافحة "(الإذاعة السرية) وذلك ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر(14.00) بالمركز الثقافي عيسى مسعودي .

ويتضمن برنامج الاحتفالية التي تنظم تحت رعاية وزير الاتصال جمال كعوان وإشراف المدير العام للإذاعة الجزائرية شعبان لوناكل، إقامة معرض لارشيف وعتاد وأجهزة اتصالات كانت تستعمل ابان حرب التحرير من تقديم متحف الاذاعة الجزائرية ،متحف المجاهد ومديرية الايصال والإعلام والتوجيه (الجيش الشعبي الوطني).

كما ستشهد الاحتفالية تسليم درع جامعة الدول العربية للمجاهد المرحوم محمد عيسى مسعودي، فضلا عن تكريم بعض رواد التعليق السياسي بإذاعة الجزائر الحرة المكافحة.

ويذكر أن الإذاعة السرية كانت بمثابة الحلم الذي تحقق ، فقد كان حلم بعث صوت الجزائر المسموع عبر الأثير بالنسبة للثوار أمرا مستحيلا،

وبداية تحقيق حلم إنشاء الإذاعة الجزائرية السرية كانت في منتصف العام 1656، حيث تزايد إقبال الطلاب على النضال الثوري والتحاقهم بصفوف جيش التحرير الوطني، وبدأ الحس النضالي يتغذى ويتعزز في وجود هؤلاء الوطنيين، فتحقق حلم إنشاء الإذاعة الجزائرية السرية بمساعدة الإخوة من مصر وتونس وغيرها من البلدان الشقيقة.

كانت الإذاعة السرية في بدايتها على ظهر شاحنة تجوب الفيافي على الحدود الجزائرية المغربية، متخفية من العدو الفرنسي الذي لم يتمكن من تحديد موقعها.

وفيما يلي برنامج الاحتفالية المخلدة للذكرى الـ 61 لتأسيس الإذاعة السرية :

* ايات بينات من ذكر الله الحكيم.

*النشيد الوطني : الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري على المباشر الى جانب انشده جزائرنا .

*اغنية لبراعم برنامج هلموا يا اطفال للقناة الاولى تحت عنوان

(صوت الجزائر)

* كلمة المدير العام للإذاعة الجزائرية السيد شعبان لوناكل.

*كلمة وزير الاتصال السيد جمال كعوان .

*عرض شريط فيديو يخلد اذاعة الجزائر المكافحة .

*محاضرة حول" إذاعة صوت الجزائر الحرة المكافحة "ينشطها المجاهد والوزير السابق لمين بشيشي .

* التكريم :

* تسليم.

* تكريم.

*الاختتام.

المصدر : الإذاعــة الجزائرية