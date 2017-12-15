فريدة سلال توقع آخر كتاب لها بمكتبة العالم الثالث هذا السبت

تقوم فريدة سلال هذا السبت بتوقيع آخر إصداراتها في مكتبة العالم الثالث، بالعاصمة ابتداء من الساعة الثانية زوالا.

ومن بين مجموعة الكتب التي ستوقعها السيدة سلال، آخر إصدار لها وهو كتاب يحمل عنوان " Nomade" ، الذي أصدرته دار النشر القصبة مؤخرا.

كما ستوقع مجموعة كتب أخرى التي ألفتها من بينها روايتها التي تحمل عنوان " فارس"، بالإضافة إلى الكتابين الجميلين " آمزاد " و "آسوف" .

و عرفت الكاتبة فريدة سلال، بكتاباتها حول الطوارق واشتغالها في إحياء التراث الصحراوي الترقي. كما اشتهرت بدفاعها والعمل على حماية آلة " الإمزاد" الموسيقية التي سجلت ضمن التراث الإنساني اللامادي من قبل الأمم المتحدة.