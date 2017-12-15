القبض على إرهابي خطير بولاية البويرة

ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي امس الخميس القبض ببلدية القادرية بولاية البويرة على إرهابي خطير التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2000، حسب بيان لوزارة الـدفاع الـوطني.

وأوضح البيان انه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات تمكنت يوم أمس 14 ديسمبر 2017 مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العمليات البويرة وبالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني من إلقاء القبض بمنطقة تيخريبين بلدية القادرية على الإرهابي الخطير ط. فتحي المدعو ياسر،الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2000 .

و مكنت هذه العملية من استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاث مخازن ذخيرة 195 طلقة منظار ميدان وعشرة كلغ من المواد المتفجرة, يضيف البيان.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية