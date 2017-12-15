منح وسام الاستحقاق للفنان المصري الراحل محمد فوزي هذا الأحد

تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وبإشراف وزير الثقافة، السيد عز الدين ميهوبي ، تنظم وزارة الثقافة حفل منح وسام مصف الاستحقاق للفنان المصري الراحل "محمد فوزي"، ملحن النشيد الوطني " قسما" ، وذلك يوم الأحد 17 ديسمبر 2017، ابتداءً من الساعة السادسة والنصف مساءً (18:30 سا) بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح.

كما أنه سيتم إطلاق اسم الفنان الراحل " محمد فوزي " على المعهد الوطني العالي للموسيقى الكائن بساحة الشهداء، بقرار من فخامة رئيس الجمهورية، في نفس اليوم الأحد 17 ديسمبر 2017، على الساعة العاشرة صباحا (10:00 سا) ، بحضور عدد من الوزراء وشخصيات أخرى جزائرية ومصرية، من بينها حفيد الفقيد الفنان " محمد فوزي" وعائلة المناضل والشاعر مفدي زكريا.