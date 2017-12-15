الجولة الـ 15 : جمعية عين مليلة تتعثر والملاحق المباشر مولودية بجاية يضيع فرصة الالتحاق بالقمة

تكبدت جمعية عين مليلة رائد الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مرارة الهزيمة على أرضية ميدانها أمام غالي معسكر(0-1)،في وقت ضيع الملاحق المباشر مولودية بجاية فرصة الالتحاق بالقمة عقب التعادل بعيدا عن قواعده ضد مولودية سعيدة لحساب الجولة 15 والأخيرة من مرحلة الذهاب التي لعبت اليوم الجمعة.

ويبدو أن أبناء عين مليلة استصغروا قدرات الضيف غالي معسكر(16 نقطة) الذي فاجأ الجميع بهدف حمل توقيع الحمري قبل أربع دقائق من نهاية اللقاء (86). هاته الهزيمة لم تمنع جمعية عين مليلة من التتويج باللقب الشتوي الرمزي وبرصيد 31 نقطة.

من جهتها، لم تستغل مولودية بجاية هذا التعثر غير المنتظر للمتصدر، لكنها نجحت في الرجوع بنقطة ثمينة من تنقلها لمواجهة مولودية سعيدة (0-0) تجعلها تبلغ النقطة 29 لتصبح على بعد خطوتين من الجمعية.

على العكس من ذلك استفادت شبيبة سكيكدة الفائزة على مولودية العلمة بهدف وحيد من إمضاء زياد (23)، من هزيمة سريع غليزان على يد شباب عين الفكرون(1-0) لتلتحق بالغليزانيين على منصة التتويج برصيد 26 نقطة.

وفي وقت كانت المباراة تتجه إلى التعادل الأبيض سجل محساس هدف الفوز لشباب عين الفكرون في الوقت بدل الضائع (90+4) محررا زملائه والأنصار الذين عبروا عن فرحتهم الشديدة عقب الصافرة النهائية للحكم.

وعقب المباراة صرح للصحافة المدرب الجديد للشبيبة السكيكدية يوسف بوزيدي الذي عوض البرتغالي ديدي فوميز على رأس العارضة الفنية:"هذا الفوز مهم جدا خصوصا وانه جاء بعد أربع مباريات دون فوز. أشكر اللاعبين الذي طبقوا التعليمات وكانوا مركزين طيلة 90 دقيقة. سنقيم مرحلة الذهاب لنعود أقوى بعد فترة الراحة الشتوية التي تتوقف خلالها البطولة".

ولم تتمكن جمعية اولمبي الشلف من فك شفرة دفاع شباب أهلي برج بوعريريج المستميت والذي تمكن من فرض التعادل دون أهداف على أصحاب الأرض (0-0) الذي يبقي الفريقين جنبا إلى جنب في المرتبة الخامسة بمجموع 25 نقطة.

وأخذ رائد القبة جرعة أوكسيجين بفضل الانتصار الصعب بملعب 20 أوت بالعاصمة أمام جمعية وهران (2-1) ليصعد أبناء المدرب نبيل مجاهد إلى المرتبة 13 برصيد 14 نقطة.

وافتتح مترف النتيجة ليرد عليه اللاعب الوهراني حداد (71)، لكن بومعيزة وضع فريقه في المقدمة مجددا في الوقت بدل الضائع (90+3).

وشهدت الجولة 15 والختامية من مرحلة الذهاب فوزا أخرا خارج الديار كان من نصيب أمل بوسعادة (10-17 نقطة) على حساب شباب باتنة بهدف كاب (54)، فيما عادت الكلمة الأخيرة لشبيبة بجاية أمام ضيفها وداد تلمسان (1-0) بهدف سجله جربوعة في الدقيقة 21.

وتتوقف الرابطة الثانية قبل استئناف نشاطها يوم 6 يناير المقبل ولغاية ذلك الوقت تشحذ مختلف النوادي قواها تحسبا لمرحلة الإياب الحاسمة التي سيتحدد على إثرها الصاعدون إلى الرابطة الأولى وكذا النازلون لبطولة الهواة.

النتائج الكاملة والترتيب:

شباب عين الفكرون - سريع غليزان 1 - 0

جمعية عين مليلة - غالي معسكر 0 - 1

شباب باتنة - أمل بوسعادة 0 - 1

شبيبة سكيكدة - مولودية العلمة 1 - 0

مولودية سعيدة - مولودية بجاية 0 - 0

شبيبة بجاية - وداد تلمسان 1 - 0

ج. اولمبي الشلف - شباب برج بوعريريج 0 - 0

رائد القبة - جمعية وهران 2 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. جمعية عين مليلة 31 15

2. مولودية بجاية 29 15

3.سريع غليزان 26 15

--. شبيبة سكيكدة 26 15

5. جمعية الشلف 25 15

--. أهلي برج بوعريريج 25 15

7. شبيبة بجاية 24 15

8. جمعية وهران 22 15

9. غالي معسكر 18 15

10. أمل بوسعادة 17 15

11. وداد تلمسان 16 15

--. مولودية سعيدة 16 15

13. رائد القبة 14 15

14.مولودية العلمة 13 15

--. شباب عين الفكرون 13 15

16. شباب باتنة 11 15 .

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج