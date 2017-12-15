الرابطة المحترفة الأولى- الجولة الـ 15: شبيبة الساورة تتعثر أمام مولودية الجزائر (1-1) وشبيبة القبائل تعود من بعيد

اكتفت شبيبة الساورة بنتيجة التعادل (1-1) مع مولودية الجزائر، الشوط الأول (1-0) في اللقاء الأخير للدفعة الأولى للجولة ال15 والأخيرة لمرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم هذا الجمعة.

هذا التعادل الذي يرضي أكثر منافسه جعل ممثل الجنوب الغربي للوطن، يبقى مؤقتا في المركز الثاني في الترتيب العام بفضل هدف المهاجم محمد حامية (د 13) في انتظار إجراء وفاق سطيف مباراته يوم غد السبت ضد نصر حسين داي بالجزائر العاصمة.

أما مولودية الجزائر التي تمكنت من تعديل النتيجة في الشوط الثاني عن طريق عبد الله المؤذن (د65) فيبقى في المركز الرابع ب 23 نقطة،رفقة اتحاد الجزائر الذي تنتظره مهمة صعبة في البليدة،حيث يسعى ممثل مدينة الورود تحقيق الفوز من أجل مغادرة المرتبة الأخيرة التي يحتلها منذ انطلاق الموسم الكروي الجاري.

وقد عرفت الدفعة الأولى لهذه الجولة، إجراء مباراتين انتهت الأولى بفوز دفاع تاجنانت على شباب بلوزداد بثلاثية نظيفة (3-0) من إمضاء خالد عادل(د 10) والمالي كوجو دوسي (د 79) وبلمختار (د 89) وهو الفوز الذي يجعل الدفاع يتنفس الصعداء وقضاء عطلة الشتاء في أمان، بينما تبقى نتائج شباب بلوزداد متذبذبة،حيث يعود آخر فوز له في الجولة الثالثة أمام مولودية الجزائر (2-0) ولم يحصد سوى 9 نقاط خلال 12 جولة أخيرة، وهو نفس العدد من النقاط المحصل عليها في الجولات الثلاث الأولى.

وعرف ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو مقابلة في قمة الإثارة بين شبيبة القبائل ومولودية وهران اللذين تقاسما النتيجة (3-3).

وقد كان"الحمراوة"متقدمين ب 3-0 بعد مرور ساعة من اللعب وباتت حظوظ الشبيبة ضئيلة في العودة في النتيجة،لكن إرادة أشبال المدرب عز الدين آيت جودي جعلتهم يفندون كل التوقعات، ويفتكون التعادل بفضل ثلاثية اللاعب جعبوط في الدقائق (65، 69 و87)سامحا لفريقه الظفر بنقطة ثمينة قد يكون وزنها من ذهب في نهاية الموسم.

وضيعت مولودية وهران فرصة تسجيل هدف رابع بعد إهدار غربي لضربة جزاء (د 80) وهي الفرصة التي كادت أن تشكل منعرجا حاسما للمباراة. وتتواصل هذه الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب يوم غد السبت بإجراء خمس مباريات تتصدّرها مقابلة مصيرية بين اتحاد الحراش واتحاد بسكرة الباحثين عن طوق النجاة كونهما يحتلان مرتبة لا يحسد عليها.

النتائج الجزئية والترتيب:

دفاع تاجنانت - شباب بلوزداد 3-0

شبيبة القبائل - مولودية وهران 3-3

شبيبة الساورة - مولودية الجزائر 1-1

-- السبت 16 ديسمبر:

-- بالبليدة (ملعب براكني): اتحاد البليدة - اتحاد الجزائر(00ر15سا)

-- بالجزائر(ملعب1 نوفمبر 1945): اتحاد الحراش- اتحاد بسكرة (00ر15سا)

-- بالجزائر(ملعب 20 أوت 1955):نصرحسين داي-وفاق سطيف (00ر16سا)

-- بالجزائر (ملعب عمر حمادي ): نادي بارادو- شباب قسنطينة (00ر17سا)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 31 14

2. شبيبة الساورة 27 15

3. وفاق سطيف 24 14

4. اتحاد الجزائر 23 14

--. مولودية الجزائر 23 15

6. مولودية وهران 22 15

7 . نادي بارادو 18 14

--. نصر حسين داي 18 14

--. شباب بلوزداد 18 15

10. اتحاد بلعباس 17 14

--. دفاع تاجنانت 17 15

--. شبيبة القبائل 17 15

13. أولمبي المدية 16 14

14. اتحاد بسكرة 13 14

15. اتحاد الحراش 9 14

16. اتحاد البليدة 8 14.

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج