ليبيا: ترحيل أكثر من 700 من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة إلى بلدانهم

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها ساعدت 718 من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في العودة إلى بلدانهم الأصلية الخميس الماضي ضمن برنامج العودة الطوعية الإنسانية للمهاجرين.

وأشارت المنظمة أن اللاجئين المرحلين هم من مالي ونيجيريا وكوت ديفوار.

وقالت مطلع ديسمبر الجاري ان عدد المرحلين من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم ناهز 15 ألفا ضمن برنامج العودة الطوعية من ليبيا وذلك منذ مطلع العام الجاري يمثلون جنسيات 24 بلدا.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أجلت 74 لاجئا من الفئات الأشد ضعفا من ليبيا إلى النيجر.

وذكرت البعثة في بيان أن معظم هؤلاء اللاجئين هم من النساء والأطفال.

ونقل البيان عن المبعوث الخاص للمفوضية المعني بالوضع في وسط البحر الأبيض المتوسط فينسنت كوشتيل قوله انه تم بنجاح إجلاء مجموعة تضم 51 طفلا و22 امرأة ورجلا واحدا كانوا محتجزين في ليبيا وهم الآن بأمان في النيجر.

وبحسب البيان فإنه بدعم المفوضية في النيجري سيتم إيواء هؤلاء اللاجئين وجميعهم من الجنسية الإرتيرية أو الصومالية في دور ضيافة في نيامي في حين سيبقى الأطفال في مراكز سيتم فيها تقديم المساعدة والدعم النفسي والاجتماعي والأنشطة الترفيهية لهم .

وتنفذ المنظمة الدولية للهجرة برنامج العودة الطوعية في ليبيا لترتيب عودة المهاجرين العالقين إلى بلدانهم منذ العام 2006 بناء على رغبتهم.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية