دراسة علمية :النوم الجيد يساعد على فقدان الوزن بشكل أكثر فعالية من اتباع حميات غذائية

أكدت دراسة علمية بريطانية حديثة أن فقدان الوزن أو زيادته مرتبط بالنوم، مشيرة إلى أن الحصول على ليلة نوم جيدة يساعد على فقدان الوزن بشكل أكثر فعالية من إتباع حميات غذائية.

وقال لي سميث، مدير مؤسسة فورسا سوبليمو إن نتائج الدراسة التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم السبت أثبتت أن مفتاح اتباع نظام غذائي ناجح هو الانضباط والروتين، أي أن الشخص يحتاج إلى تبني عادات جيدة والاستمرار في ممارستها، موضحا أنه إذا كان الشخص لم ينم بشكل غير منتظم ويستيقظ ليلا فإن هناك احتمالات بأنه سيتجه نحو الثلاجة بينما يستمتع أولئك الذين يحظون بحمية ناجحة بالنوم.

وكشف أن الدراسة التي شارك فيها نحو ألف متطوع توصلت إلى أن نسبة 75 بالمئة ممن يتبعون حمية غذائية ولديهم أنماط نوم عادية يجدون سهولة في خسارة الوزن خاصة في محيط الخصر، وأن نسبة 80 بالمئة من الذين يحصلون على نوم جيد والذين يتبعون نظاما غذائيا روتينيا بتناول ثلاث وجبات يوميا في الأوقات العادية لدى أجسامهم قابلية كبيرة لفقدان أوزانهم.

كما قال سميث إن الذين ينامون لمدة تقل عن سبع ساعات في الليل هم الأكثر عرضة لأمراض زيادة الوزن والسمنة.

ووجدت الدراسة أن الوقت الأمثل للذهاب إلى الفراش هو الساعة العاشرة ليلا وهو ما يسمح بالحصول على نوم جيد.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية