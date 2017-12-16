فايز السراج في زيارة عمل الأحد إلى الجزائر

سيقوم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، يوم غد الأحد بزيارة عمل إلى الجزائر، حسبما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول.

و أوضح البيان أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي سيتطرق مع الوزير الأول، أحمد اويحيى، إلى "تطور الوضع في ليبيا والجهود المبذولة في إطار مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية بناء على الاتفاق السياسي ل 17 ديسمبر 2015".

و ختم البيان "ستسمح هذه الزيارة بتجديد موقف الجزائر الثابت في دعمها لجهود الأمم المتحدة وتفعيل مبادرة السلم في ليبيا على أساس الحوار الشامل والمصالحة الوطنية.