الرئيس الزيمبابوي يجدد التضامن المطلق و اللامشروط لبلاده مع الشعب الصحراوي

جدد الرئيس الزيمبابوي إمرسون منانكاكوا التضامن المطلق و اللامشروط لبلاده مع شعب الجمهورية الصحراوية في كفاحه العادل من أجل الاستقلال و استكمال السيادة الصحراوية على كامل ترابها

الوطني، ملحا على تمتين العلاقات بين البلدين وكذلك بين حركتي التحرير زانو - زابوا و جبهة البوليساريو.

جاء ذلك خلال استقباله لعضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو والي ولاية العيون، محمد يسلم بيسط المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الصحراوية ابراهيم غالي، حسب ما أفادت به مصادر إعلامية صحراوية اليوم الجمعة.

وخلال اللقاء سلم مبعوث رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو رسالة إلى نظيره الزيمبابوي "تتعلق بالعلاقات الأخوية التقليدية الممتازة التي تربط البلدين و الشعبين الشقيقين".

وجرى اللقاء بحضور عن الجانب الزيمبابوي، سيبوسيسو مويو وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية، و سيمباراشي نومبينكيكي وزير الدولة لشؤون الرئاسة و متابعة برامج الحكومة، وكذا السفير جوناثان واتاووناشي المدير العام لإفريقيا بوزارة الخارجية، وعن الجانب الصحراوي، حمدي سيد أحمد القائم بالأعمال بالسفارة الصحراوية في هراري.