كأس إفريقيا للأندية البطلة /اليوم الخامس: انهزام المجمع البترولي أمام اتحاد المنستير (83-94)

انهزم المجمع البترولي الجزائري هذا السبت أمام نظيره التونسي اتحاد المنستير بنتيجة (83-94) الشوط الأول (43-50) لحساب اليوم الخامس والأخير للدور الأول لمنافسة الكأس الإفريقية للأندية البطلة لكرة السلة في طبعتها ال32، الجارية من 11 ولى 20 ديسمبر برادس (تونس).

وجاءت أرباع المباراة على النحو التالي (17-29، 26-21، 20-29 و20-15). رغم هذه الهزيمة تأهل المجمع البتر ولي للدور ربع النهائي للمنافسة المقرر يوم الإثنين، حيث سيتعرف على منافسه بعد انتهاء كل مباريات الدور الأول مساء اليوم السبت.

وكان أشبال الثنائي "كانون-بولحية"قد فازوا بثلاث مباريات أمام فيروفيارو دا بييرا الموزمبيقي (104-80) وغومب بولز النيجيري (103-75) ونادي مازيمبي الكونغولي (101-92)، مقابل هزيمتين أمام سبور ليبولو وبنفيكا الأنغولي (84-87)، بالإضافة إلى هزيمة اليوم أمام اتحاد المنستير، الفريق الوحيد في الدورة الذي لم يتلق أي هزيمة خلال الدور الأول.

وفي لقاء سابق عن نفس المجموعة تغلب نادي مازمبي الكونغولي على قومب بولز النيجيري (67-47).

وفي المجموعة الأولى حقق نادي نيو جينيراسيون من الكونغو الديمقراطية، المفاجأة بفوزه على جمعية سلا المغربية (89-80) التي تتعرض لهزيمتها الأولى.

وتتكون المجموعة الأولى من النجم الرياضي الرادسي (النادي المنظم)، نيو جينيراسيون (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، سيتي اويلرز(أوغندا)، انتر كلوب (أنغولا)، كانو بيلارز (نيجيريا) وجمعية سلا (المغرب).

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي المقرر يوم الاثنين 18 ديسمبر، أما نصف النهائي فقد برمج يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، بينما تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء 20 ديسمبر بداية من الساعة

00ر18.

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج