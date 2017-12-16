الاذاعــة الجـــزائرية تحيــي الذـــكرى الـ 61 لتــأســيـس اذاعة الجــزائر المكــافحـــة

نظمت الإذاعة الجزائرية بالمركز الثقافي عيسى مسعودي اليوم السبت احتفالية بمناسبة الذكرى ال61 لتأسيس إذاعة الجزائر المكافحة في 16 ديسمبر1956، بحضور وزير الاتصال جمال كعوان والمدير العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكل ووزير الثقافة عزالدين ميهوبي والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو ورئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام ومديرة إذاعة صوت العرب بمصر لمياء محمود بالإضافة إلى عدد من الشخصيات التاريخية وممثلي أسلاك الأمن والدرك الوطنيين والجيش الشعبي الوطني.

الحفل استهل بكلمة ألقاها المدير العام للإذاعة الجزائرية شعبان لوناكل الذي ذكر بمناقب الرجال الذين أسسوا إذاعة الجزائر المكافحة حيث استطاعوا من خلال إمكانيات ضعيفة ومحدودة تأسيس إذاعة لعبت دورا هاما في مسار ثورة التحرير المظفرة وعلى أنقاض هذه الإذاعة وبفضل تضحيات الرجال وصلت الإذاعة إلى ماهي عليه اليوم، تواجد عبر جميع ولايات القطر و55 إذاعة في رصيد الإعلام المسموع في الجزائر.

وزير الاتصال بدوره أشاد بالدور الكبير الذي لعبته الإذاعة السرية خلال حرب التحرير المجيدة من خلال تضحيات رجال حملوا على عاتقهم مهمة النبيلة جيلا بعد جيل ، وبالمناسبة ذكر الوزير باللغة الامازيغية التي كانت ضمن اللغات االمستعملة في بث الإذاعة السرية إلى جانب العربية والفرنسية وأوضح في هذا الإطار ان الامازيغية تحضى في بلادنا بالمكانة التي تليق بها كما انها محل ديناميكية في برنامج الحكومة.

من جانبه المثقف و وزير الاتصال الأسبق لمين بشيشي تناول كلمة عرج من خلالها على ابرز محطات الإذاعة السرية ومعددا بالأسماء أهم الأشخاص الذين تعاقبوا على تسييرها والمساهمة في بثها الأثيري وماكان يعترضه من معوقات لم تحل من عزيمة هؤلاء الرجال الذين ضحوا بالنفس والنفيس من اجل الجزائر.

وفي نهاية الاحتفالية، سلم وزير الاتصال درع جامعة الدول العربية للتميز الإعلامي لعائلة المجاهد عيسى مسعودي، كما تم تسليم أوسمة استحقاق لرواد التعليق السياسي في الإذاعة السرية وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلاموالوزير الأسبق، لمين بشيشي, إلى جانب مدني حواس, عبد المجيد مزيانو عبد الله شريط وعبد القادر معاشو، رضا بن الشيخ الحسين، عبد العزيز شكيري وعبد الله حدو.

وتم بالمناسبة، تم عرض عتاد قديم وأجهزة لاسلكية كانت تستعمل ابان الحقبة التارخية في عملية البث الإذاعي بحضور ممثلين من مختلف الأجهزة الأمنية بالجزائر وكذا عدد من الزوار والمهتمين

المصدر: الإذاعة الجزائرية