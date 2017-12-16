إحباط محاولة تهريب 550 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان

تمكنت مصالح الدرك الوطني بتلمسان نهاية هذا الأسبوع من إحباط محاولة تهريب 550 كلغ من الكيف المعالج، حسبما علم هذا السبت لدى الهيئة الأمنية المذكورة.

واستغلالا لمعلومات أوقف دركيو الكتيبة الإقليمية لسبدو من خلال إقامة حاجز أمني على مستوى الطريق الولائي رقم 106 على مستوى بلدية بني سنوس شخصين يبلغ سنهما 21 و25 سنة كانا على متن مركبة التي مكنت عملية تفتيشها من ضبط الكمية المذكورة من المخدرات.

وقد سمحت ذات العملية من توقيف شخص ثالث (24 سنة) متورط في ذات القضية ، حيث كان مكلفا بفتح الطريق أمام تهريب هذه الشحنة من الكيف المعالج لاسيما من أجل الإفلات من المراقبة الأمنية على مستوى المحاور الطرقية، بينما مكنت التحريات التي أطلقها الدركيين المحققين من توقيف شخصين آخرين ضالعين في نفس القضية، حيث يبلغ عمرهما 21 و25 سنة.

يذكر أن مصالح الدرك الوطني لتلمسان قد فتحت تحقيقا حول ملابسات هذه القضية وفق ما أشار إليه نفس المصدر.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية