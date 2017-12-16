كعــوان : الامازيغية تحظى بمكانتها اللائقة وهي بمنأى عن كل التلاعبات السياسوية

أكد وزير الاتصال، جمال كعوان، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن اللغة الامازيغية تحظى بالمكانة التي تليق بها، مبرزا أنها بمنأى عن "كل المساومات والتلاعبات السياسوية".

وقال كعوان في كلمة له خلال احتفالية نظمتها الإذاعة الجزائرية بمناسبة الذكرى ال61 لتأسيس اذاعة الجزائر الحرة المكافحة، بالنادي الثقافي عيسى مسعودي: "أؤكد أن الامازيغية اليوم تحظى بالمكانة التي تليق بها، كما أن تطويرها وترقيتها وتعليمها وتداولها تدريجيا هي محل ديناميكية لا يستهان بها في برامج الحكومة، الامر الذي يجعلها بمنأى كل المساومات والتلاعبات السياسوية".

كما ذكر وزير الاتصال بالمناسبة أن صوت الإذاعة السرية خلال الثورة التحريرية كان له "الاثر البالغ في تعبئة الشعب الجزائري من أجل وحدة الصف والالتفاف حول قضيته العادلة وذلك باللغتين العربية والامازيغية"، مشيرا الى أنه "كان لزاما مخاطبة أبناء الشعب الواحد بكل مكوناته اللغوية التي تعتبر الامازيغية جزءا أساسيا منها".

"لن نفرض على القنوات الخاصة بث برامجها عبر الساتل الجزائري ألكومسات 1"

وأكد وزير الاتصال، أن دائرته الوزارية لن تفرض على القنوات الخاصة المعتمدة بالجزائر بث برامجها عبر القمر الاصطناعي الجزائري ألكومسات 1.

ووصف كعوان، القمر الاصطناعي الجزائري للاتصالات ألكومسات1 بـ"المكسب الكبير"، مشددا على أن القنوات الخاصة "لها حرية الاختيار في بث برامجها عبر الساتل الجزائري ونحن لن نفرض عليها ذلك".

وأضاف أن الساتل الجزائري الذي يتوفر على أكثر من مائة تردد للقنوات التلفزيونية والإذاعية, "يمكن أن تزداد فاعليته من خلال استقباله لقنوات لها جاذبية تساهم في إنجاحه", مشيرا إلى أن استقباله للقنوات سيكون بالاعتماد على"دفتر شروط واضح".

ويتوفر ألكومسات 1 الذي تم اطلاقه الأحد الماضي بنجاح من المنصة الصينية لونغ مارش 3B على 33 جهاز ارسال منها 9 خاصة ببث القنوات التلفزيونية والاذاعات الرقمية وسيسمح ببث الانترنت عالي التدفق (20 ميغابايت/ث) على شريط KA الذي يغطي كامل التراب الوطني.

من جانب آخر، أفاد كعوان أن القرار المتعلق بفتح الاعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية الذي سبق وأن صرح بأنه ستعاد دراسته مع الفاعلين المعنين لتكييفه مع متطلبات المشهد الإعلامي للسمعي البصري في الجزائر، "يوجد حاليا قيد الدراسة ويتطلب وقتا لتقييم الأمور من الناحية الاقتصادية والتقنية"

وتم إصدار هذا القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية لمنح 7 رخص لإنشاء 7 خدمات للبثت التلفزيوني الموضوعاتية تتعلق بالأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبشأن مشروع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، جدد كعوان التأكيد أن "العمل يتقدم" في هذا الشأن.

المصدر : الاذاعة الجزائرية