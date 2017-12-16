الجولة الـ 15 : الرائد شباب قسنطينة ينهي مرحلة الذهاب بخسارة واتحاد الجزائر يرتقي إلي الصف الثالث

سجل رائد بطولة الرابطة المحترفة الأولى شباب قسنطينة تعثرا ثانيا على التوالي بعدما خسر خارج قواعده أمام الصاعد نادي بارادو (2-0) هذا السبت ضمن اختتام مباريات الجولة 15 التي انطلقت أمس الجمعة، والتي عرفت أيضا ارتقاء اتحاد الجزائر إلى الصف الثالث عقب فوزه خارج الديار على اتحاد البليدة 3-2.

وعلى الرغم من الهزيمة أمام"الباك"إلا ان"السنافر"حافظوا على صدارة الترتيب في ختام مرحلة الذهاب بمجموع 31 نقطة، في حين تقدم نادي بارادو إلى المرتبة السابعة ب21 نقطة.

وحقق اتحاد بلعباس الأهم عندما فاز، ولو بصعوبة أمام حامل اللقب، وفاق سطيف (2-1)، محتلا بذلك المركز التاسع ب20 نقطة، أما الوفاق فيتراجع إلى المرتبة الرابعة برصيد 24 نقطة.

من جهته، عاد اتحاد الجزائر بفوز ثمين من البليدة أمام الاتحاد المحلي (3-2)، مما سمح له بالارتقاء إلى المركز الثالث ب26 نقطة، في حين تتأزم وضعية أبناء مدينة الورود أكثر في ذيل الترتيب ب8 نقاط فقط.

وحقق اتحاد الحراش فوزا مهما على الضيف اتحاد بسكرة بهدف نظيف، رفع به مجموع نقاطه إلى 12 ، لكنه يبقى في المركز 15 وما قبل الأخير، في حين يحتل "البساكرة"المرتبة 14 برصيد 13 نقطة.

من جهته تغلب نصر حسين داي على اولمبي المدية بهدفين دون مقابل، لينهي الفريق العاصمي مرحلة الذهاب في المركز السابع ب21 نقطة.

بالمقابل تأزمت أوضاع أبناء"التيطري''الذين تقهقروا إلى المركز 13 ب16 نقطة وعلى بعد ثلاث خطوات عن أول المهددين بالنزول.

وفي مباريات أمس الجمعة، اكتفى الملاحق، شبيبة الساورة بالتعادل(1-1) على أرضه أمام مولودية الجزائر، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة منهيا مرحلة الذهاب في الصف الثاني، في حين تراجع العميد"إلى الصف الخامس ب23 نقطة.

كما فاز دفاع تاجنانت على شباب بلوزداد بثلاثية نظيفة (3-0) والتي سمحت للدفاع بالتنفس والابتعاد قليلا عن منطقة الخطر بارتقائه إلى المرتبة 11 بمجموع 17 نقطة، بينما تبقى نتائج شباب بلوزداد متذبذبة، محتلا الصف التاسع ب18 نقطة.

وعرف ملعب 1نوفمبر بتيزي وزو مقابلة في قمة الإثارة بين شبيبة القبائل ومولودية وهران اللذين تقاسما النتيجة (3-3).

وقد كان"الحمراوة"متقدمين ب 3-0 بعد مرور ساعة من اللعب، وباتت حظوظ الشبيبة ضئيلة في العودة في النتيجة، لكن إرادة أشبال المدرب عز الدين آيت جودي جعلتهم يفندون كل التوقعات، ويفتكون التعادل بفضل ثلاثية اللاعب جعبوط في الدقائق (65، 69 و 87) سامحا لفريقه الظفر بنقطة ثمينة قد يكون وزنها من ذهب في نهاية الموسم.

وتحتل الشبيبة المركز ال11 ب17 نقطة أمام"الحمراوة"فيتواجدون في المرتبة السادسة ب22 نقطة.

النتائج الكاملة والترتيب:

الجمعة:

دفاع تاجنانت - شباب بلوزداد 3 -0

شبيبة القبائل - مولودية وهران 3 -3

شبيبة الساورة - مولودية الجزائر 1 -1

السبت:

اتحاد البليدة - اتحاد الجزائر 2 - 3

اتحاد الحراش - اتحاد بسكرة 1 - 0

نصر حسين داي - أولمبي المدية 2 - 0

اتحاد بلعباس - وفاق سطيف 2 - 1

نادي بارادو - شباب قسنطينة 2 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 31 15

2. شبيبة الساورة 27 15

3. اتحاد الجزائر 26 15

4. وفاق سطيف 24 15

5. مولودية الجزائر 23 15

6. مولودية وهران 22 15

7 . نصر حسين داي 21 15

--. نادي بارادو 21 15

9. اتحاد بلعباس 20 15

10. شباب بلوزداد 18 15

11. دفاع تاجنانت 17 15

--. شبيبة القبائل 17 15

13. أولمبي المدية 16 15

14. اتحاد بسكرة 13 15

15. اتحاد الحراش 12 15

16. اتحاد البليدة 8 15.

المصدر : الأذاعة الجزائرية + واج