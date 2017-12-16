اللواء هامل يؤكد عزم الشرطة الجزائرية على مواصلة العمل مع نظيراتها العربية لضمان الاستقرار وتحقيق التنمية

أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل هذا السبت عزم الشرطة الجزائرية على مواصلة العمل الدائم لدعم التواصل مع نظيراتها في العالم العربي من خلال تعزيز وتجديد أنماط التعاون وإرساء قواعد أمنية لضمان استقرار البلدان العربية وتنميتها.

وقال اللواء هامل خلال إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم العربي للشرطة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة أن هذه المناسبة تعد "فرصة لتعزيز أواصر التواصل بين الأمة العربية قاطبة وتجديد أنماط التعاون بينها وبين مؤسسة الأمن الوطني من خلال إرساء قواعد أمنية لضمان استقرار الأمة العربية وإنماء مجتمعاتها".

وأوضح اللواء هامل أن الاحتفال باليوم العربي للشرطة يمثل"محطة تاريخية بارزة للتأكيد على مدى الحرص وتثمين البعد العربي الأصيل تماشيا مع السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي ما فتئ يذكر في كل مناسبة على وجوب تقوية اللحمة بين الأشقاء العرب، خصوصا ما تعلق منها بتوفير كل الأجواء المواتية لبسط نعمة الأمن وبعث الطمأنينة في النفوس والحفاظ على استقرار الوجدان العربي"، مجددا"عزم الشرطة الجزائرية في السير دوما على درب الأسلاف دون التخلي عن الالتزامات الأخرى ذات البعد القاري والإقليمي".

وذكر في هذا الإطار ب"الجهود التي ما فتئت تبذلها الشرطة الجزائرية لكسب المزيد من المهارات العلمية والتحكم في أجهزة التكنولوجيا بما يمكن إطاراتها من مواكبة غايات التطور والعصرنة في إطار تبادل التجارب والخبرات مع نظيراتها من الدول الشقيقة لتكون في مستوى التحديات الراهنة وللتصدي للجريمة بكل أشكالها"، مؤكدا في نفس الوقت"قدرة أجهزة الشرطة العربية على الارتقاء إلى أعلى المراتب بفضل مساعي قياداتها الرامية إلى تطوير أنماط العمل الشرطي للتكيف مع التحولات التي يعرفها العالم حاليا على أكثر من صعيد".

كما عبر اللواء هامل من جهة أخرى عن"خالص العرفان والتقدير إلى كافة منتسبي الشرطة الجزائرية لما يقدمونه من واجبات وتضحيات ومجهودات جبارة في سبيل ضمان أمن المواطن وصون ممتلكاته"، معتبرا ذلك"خطا ثابتا ومبدأ راسخا لدى المؤسسة الأمنية".

من جهته، أشاد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، ب"العمل المحترف الذي تقوم به الشرطة الجزائرية في سبيل أداء الواجب"، مذكرا في ذات السياق بالتضحيات التي قدمتها المؤسسة الأمنية من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب، لاسيما خلال العشيرة السوداء.

وأبرز السيد علي كومان في نفس الوقت"الإستراتيجية الأمنية الرشيدة التي ينتهجها صناع القرار الأمني الجزائري، والتي ترتكز على دعم الشراكة مع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني من خلال تعزيز المهام الإنسانية والاجتماعية للشرطة وتكريس شرطة الجوار والالتزام بحماية حقوق الإنسان وكرامته".

وأشاد من جهة أخرى بالإنجازات التي حققتها الشرطة الجزائرية، لاسيما في مجال عصرنة الأجهزة والاستثمار في التكنولوجيا في المجال الأمني وتجهيز المخابر الجنائية وتطوير تقنيات جديدة تساهم في نجاعة العمل الأمني.

وبالمناسبة عبر الأمين العام للمجلس عن"خالص العرفان لرئيس الجمهورية لما يبدله من جهود كبيرة في خدمة التعاون العربي في شتى المجالات"، منوها في نفس الوقت ب"سياسته الحكيمة التي أنقذت الجزائر من ويلات الإرهاب وجعلت منها واحة أمن واستقرار في محيطها العربي والإقليمي".

كما عبر كومان عن"شكره وتقديره إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، واللواء عبد الغني هامل، لما بذلاه من جهود في سبيل تعزيز التعاون العربي المشترك وفي مد جسور التواصل بين أجهزة الشرطة العربية ونظيرتها في التجمعات الإقليمية الأخرى، خاصة في القارة الإفريقية".

ويرى الأمين العام للمجلس في هذا الإطار بان الجزائر"باتت اليوم، باحتضانها المركز الإفريقي للدراسات في مجال مكافحة الإرهاب وآليات تنسيق العمل الشرطي الإفريقي أفريبول، محورا أساسيا للتعاون الشرطي العربي الإفريقي خدمة للجانبين في المجال الأمني".

وحظي بالمناسبة رئيس الجمهورية بتكريم من طرف رئيس اتحاد الرياضة العرب، العميد حسين الخشبة،"عرفانا لما يبذله من جهود في سبيل دعم التعاون العربي في المجال الشرطي والرياضي والعناية التي يوليها لنشاطات الاتحاد". كما تم ترقية عدد من إطارات ومحافظي وأعوان الشرطة، إلى جانب تسليم شهادات ترقية إلى عدد من المختصين في الرياضة بسلك الآمن الوطني وشهادات شرفية إلى عدد من إطارات الشرطة تحصلوا على شهادة دكتوراه في عدة تخصصات علمية، بالإضافة إلى تكريم عدد من الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من متقاعدي القطاع.

المصدر: الإذاعة الجزائرية + واج