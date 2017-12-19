سميرة حسين للإذاعة: 52 مؤسسة حاضرة في الصالون الـ 7 للبنوك والتأمينات هذا الخميس

كشفت منظمة صالون البنوك والتأمينات والمنتجات المالية في طبعته السابعة سميرة حسين أن فعاليات هذه الطبعة يحضرها 52 مشاركا من مختلف المؤسسات المالية و تحمل شعار "الأموال العصب الممول للمنتوج الوطني"

وأضافت سميرة حسين خلال نزولها هذا الثلاثاء ضيفة على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أن هذا الصالون يهدف إلى جلب المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و تشجيعهم على تحسين نوعية منتوجاتهم مع خلق فضاء للتبادل و الشراكة و ذلك بتنظيم ورشات و محاضرات ، مشيرة إلى أن هذه الطبعة تنظم في إطار معرض الإنتاج الوطني المقام بقصر المعارض بداية من 21 ديسمبر الجاري و على مدى أسبوع.

و أكدت المتحدثة ذاتها أن الطبعة السابعة من صالون البنوك و التأمينات تتميز بعدد كبير من المشاركين المعنيين حيث بلغ عددهم هذه السنة 52 مشارك إضافة إلى مشاركة بعض المؤسسات الأخرى ، موضحة أن جديد الطبعة يرتكز على التكنولوجيات الحديثة في مجال المالية حيث تحضر شركة" HB Technologies" الرائدة في صناعة البطاقات المالية على المستوى الوطني و كذا في تركيب أجهزة الدفع الإلكتروني" TPE ".

و أوضحت منظمة صالون البنوك و التأمينات و المنتجات المالية أن الغرض من وجود صالون البنوك و التأمينات في نفس الفترة مع صالون الإنتاج الوطني و في نفس المكان حتى يتسنى لأصحاب المؤسسات الوطنية العارضة و كذا الزبائن أن يتلقوا معلومات و توضيحات من قبل المؤسسات المالية و حل أي إشكال يعترضهم و ذلك بتقديم خدمات من طرف معنيين في الشأن المالي.

كما تطرقت ضيفة الأولى إلى أن رهان المؤسسات المالية هو استقطاب الأموال و ذلك بإدخال الصيرفة الإسلامية في مختلف البنوك العمومية ، و كشفت أنه في المعرض ستكون هناك محاضرة تخص كل مراحل و صيغ المنتوج الإسلامي و فترة المحاضرات تمتد من 24 إلى 26 ديسمبر الجاري ، منها عن التجارة الإلكترونية للتقليل من السيولة و كذا تأمين المعلومات الشخصية و عن المقاولة النسوية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية