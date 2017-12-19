فيصل وارث للإذاعة : التحفة الفنية لعين الفوارة سترمم أو سيعاد إنجاز نسخة منها

أكد فيصل وارث المدير العام لوكالة إنجاز وتسيير المشاريع الثقافية الكبرى بأن بعثة من وزارة الثقافة ستتنقل هذا الثلاثاء إلى ولاية سطيف لحصر حجم الخسائرالتي لحقت بالتحفة الفنية لعين الفوارة .

وأضاف فيصل وارث أن هذه البعثة ستدرس إمكانية ترميم التمثال أو تتخذ قرارإنجاز نسخة طبق الأصل منه حفاظا على هذا الموروث الثقافي الذي يرمز للمنطقة والذي ساهم في تمتين النسيج الاجتماعي ما يفسر رفض سكان ولاية سطيف للإعتداء عليه .

ولدى استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة قال المدير العام لوكالة إنجازوتسيير المشاريع الثقافية الكبرى إن الجزائرتعيش حاليا وسط زخم ثقافي غير مسبوق بالنظر إلى الكم الكبير للمشاريع الثقافية التي أنجزت على غرار أوبرا الجزائر والمشاريع التي ستنطلق قريبا كمشروع المكتبة العربية الجنوب أمريكية والمركز العربي للاثار ،هذا إلى جانب اعادة الاعتبار لعديد الهياكل والمنشآت الثقافية عبر الوطن من قاعات للسينما ومسارح ودور للثقافة.

وذكر ضيف القناة الثالثة بالمجهودات المبذولة لحماية الموروث الثقافي والذي أولته السلطات العمومية اهتماما بالغا رغم الظرف المالي الذي تمر به البلاد مشيرا في هذا الاطار إلى الشروع منذ عام في ترميم قصبة الجزائرعلى يد محترفين يقوون بعمل هام إلى جانب أشغال إعادة الاعتبار لمسجد كتشاوة بالتعاون مع الأتراك .

وحث فيصل وارث رجال الاعلام للعب الدور المنوط بهم في التعريف بالموروث الثقافي المادي و اللامادي و بمختلف المعالم الاثرية التي تزخر بها بلادنا وهو ما يشكل محور يوم دراسي ينظم هذا الثلاثاء بحضور مختصين أجانب و 50 صحفي بالعاصمة .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة