الدكتور بلعيد صالح يتسلم بباريس جائزة الألسكو للغة العربية

19/12/2017 - 12:16

تسلم رئيس المجلس الأعلى للغة العربية الدكتور  بلعيد صالح، الاثنين بباريس، جائزة المنظمة العربية للتربية و الثقافة و  العلوم (الألسكو)، حسب ما افاد به بيان للمجلس الأعلى للغة العربية.

و قد جرت مراسم تسليم "جائزة الألسكو- الشارقة للدراسات اللغوية و المعجمية"  بمقر منظمة الامم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة (اليونسكو) بباريس يضيف  البيان.

واوضح المصدر ذاته ان هذه الجائزة "تمنح مرة كل سنة مكافأة لجهود العلماء   اللغويين الذين يتميزون في مجالات البحث اللغوي و المعجمي و الرصد  المصطلح".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج

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