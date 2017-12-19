الدكتور بلعيد صالح يتسلم بباريس جائزة الألسكو للغة العربية

تسلم رئيس المجلس الأعلى للغة العربية الدكتور بلعيد صالح، الاثنين بباريس، جائزة المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم (الألسكو)، حسب ما افاد به بيان للمجلس الأعلى للغة العربية.

و قد جرت مراسم تسليم "جائزة الألسكو- الشارقة للدراسات اللغوية و المعجمية" بمقر منظمة الامم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة (اليونسكو) بباريس يضيف البيان.

واوضح المصدر ذاته ان هذه الجائزة "تمنح مرة كل سنة مكافأة لجهود العلماء اللغويين الذين يتميزون في مجالات البحث اللغوي و المعجمي و الرصد المصطلح".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج