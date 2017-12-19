رئيس مجلس الأمة يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

استقبل رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح, هذا الثلاثاء بمقر المجلس, رئيس مجلس الشورى السعودي, عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, والوفد المرافق له.

وقد سمح اللقاء - حسب بيان لمجلس الأمة- بـ"استعراض الراهن العربي والإسلامي والتحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية على ضوء التطورات الأخيرة والتهديدات التي تحدق بهما".

وأكد الطرفان على "ضرورة الرفع من مستوى تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية, خاصة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية المشتركة".

وعلى الصعيد الأمني, شدد الطرفان على "ضرورة مكافحة الإرهاب على جميع المحاور", حيث عرض في هذا السياق بن صالح تجربة الجزائر في هذا المجال, مبرزا "سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي بادر بها فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة, رئيس الجمهورية, والتي مكنت من عودة واستتباب الأمن ومباشرة البرامج التنموية وسمحت بالاستجابة لمتطلبات المواطنين".

من جهته, نوه عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بـ"الدور الذي لعبته الجزائر من أجل إقناع العالم بأن الإرهاب ظاهرة عالمية ودون مساعدة من أحد", واصفا الجزائر بـ"القدوة فيما يتعلق بالدفاع عن الوطن والدين".

وبخصوص العلاقات الثنائية, اتفق الطرفان على "دعم عمل مجموعة الأخوة الجزائرية-السعودية بما يعزز التعاون بين البلدين خدمة للشعبين وتوسيعه إلى مجالات أخرى وفقا لإرادة قيادتي البلدين".