كأس افريقيا للأندية لكرة السلة: المجمع البترولي يبحث عن المركز الخامس

يواجه المجمع الرياضي البترولي نادي سيتي ويلرز الأوغندي، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة ترتيبية على المركز الخامس لبطولة كأس افريقيا للأندية لكرة السلة التي تجري وقائعها برادس التونسية.

وكان ممثل الجزائر في الدور ربع النهائي لمنافسة, بعد انهزامه امام منظم الدورة النجم الرياضي لرادس بنتيجة (89- 87) الشوط الاول (44- 42) مساء اليوم الاثنين.

و قد سيطر الممثل الجزائري علي معظم مراحل المباراة قبل ان يتراجع فجأة في الربع الرابع و الاخير امام العودة القوية للتونسيين.

وقد أبدى مساعد مدرب المجمع النفطي جيلالي كانون أسفه للخسارة والإقصاء رغم سيطرة لاعبيه على أغلب فترات اللقاء إلا أن تراجع مستواه في الربع الأخير وتضييعه لأربع نقاط متتالية جعل الفريق الخصم لاسترجاع أنفساه والعودة في النتيجة قبل خطف التأهل في آخر لحظة حسب تعبيره.

وأعرب المتحدث عن أمله في التعويض في مباراة اليوم لتحسين ترتيبه العام قياسا بالدورة السابقة.