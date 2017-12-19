وزير الثقافة يدعو وسائل الإعلام إلى الترويج للتراث الوطني

أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي هذا الثلاثاء خلال ندوة دولية حول المعالجة الإعلامية للترات الثقافي أن الجزائر مستعدة للتعاون مع دول الإتحاد الأوروبي من أجل حماية التراث، داعيا وسائل الإعلام للترويج لتراث الوطني.

و قال ميهوبي إن"هذا الملتقى يدخل ضمن دعم و حماية الترات الثقافي في الجزائر و الذي يجمع بين وزارة الثقافة و الإتحاد الأوروبي".و أضاف أنه "عمل مستمر و دائم و منظم و يتم في صورة حققت الكثير من الأهداف في وضع منهجية لكيفية الإهتمام أكثر بالتراث سواء من جانب الترميم أو من جانب الترويج و كل هذه الجوانب تعتبر من الأهداف التي تعمل عليها وزارة الثقافة من خلال مؤسساتها التي تنشط في هذا الحقل ".

و بحسب الوزير فسيساهم كل هذا في "وضع منهجية للتكفل أكثر بموضوع الترويج و التعريف بالتراث الجزائري و سنعمل على تطويره و تحسين الأداء مستقبلا لأننا نريد أن تتحول الجزائر إلى قبلة سياحية بما تتوفر عليه من كنوز".