200 ملاكما يشاركون في البطولة الوطنية ببوسعادة

تنطلق مساء هذا الثلاثاء منازلات الدور ثمن النهائي للبطولة الوطنية للملاكمة أكابر التي تحتضنها مدينة بوسعادة بولاية المسيلة.

وشهدت البطولة مشاركة أزيد من 200 ملاكما يمثلون 30 رابطة بينهم المنتخب العسكري وفريق الحماية المدنية.

كما يشارك لأول مرة ثلاثة ملاكمين من الخارج.

وقد أعرب عبد السلام ذراع رئيسا للاتحادية الجزائرية للملاكمة عن ارتياحه للتنظيم المحكم والإقبال الجماهيري على المنازلات متوقعا أن يرتفع النسق العام للمنازلات مع دخول الملاكمين الكبار الحلبة في الأدوار المتقدمة.