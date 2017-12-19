فرعون تدعو الشباب المقاول إلى الاستثمار في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال

دعت وزيرة البريد والمواصلات السلكية وللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الشباب المقاول إلى الاستثمار بقوة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال نظرا للمكانة التي تحتلها هذه الوسائل الحديثة في تنمية الاقتصاد الوطني وجلب الثروة والقيمة المضافة خارج إطار المحروقات.

ودعت الوزيرة في مداخلتها في ختام أشغال الندوة الوطنية "حول المؤسسة المصغرة والمقاولاتية " الشباب المقاول إلى إنشاء مؤسسات مصغرة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بعقد شراكة مع مؤسسة اتصالات الجزائر لتوفير شبكة الانترنيت في كل المرافق والأماكن العمومية" مشيرة في هذا الصدد إلى أن "المقاولين الشباب الراغبين في انجاز مثل هذه المؤسسات سيستفيدون من تكوين في مجال الرقمنة والاتصالات الالكترونية لمدة أسبوع وكذا من دعم وتسهيلات من طرف الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب" .

كما ألحت في نفس الوقت على وجوب توفير أطر واضحة من شأنها تامين الأشخاص الذين يتواصلون عن طريق هذه الوسائل الحديثة لاسيما في المرافق العمومية" ملحة على ضرورة "منح الأهمية الى الاقتصاد الرقمي من خلال الاستثمار في العنصر البشري لاسيما من شريحة الشباب لجعلها تساهم في الاختراع والابتكار والابتعاد عن الاتكالية وعالم الاستهلاك فقط.