انطلاق المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية بالجزائر هذا الأربعاء

20/12/2017 - 08:00

ينطلق المهرجان الدولي الثاني عشر  للموسيقى الأندلسية هذا الاربعاء  بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح، بمشاركة العديد من  الفرق تمثل اثنا عشر بلدا.     

كما يعرف المهرجان مشاركة العديد من الفنانين و الفرق الجزائرية المتخصصة في الطابع الأندلسي على غرار المجموعات الوطنية لأوبرا  الجزائر "فيمينان" و "أندلو" و كذا جمعية "اشبيلية" من سوق أهراس إضافة إلى  ليلى برصالي و حسنى هني.

و سيكون المهرجان فرصة للجمهور لاكتشاف الطبوع التقليدية لمدغشقر و فرنسا و  اسبانيا و تركيا و مختلف الآلات الموسيقية الخاصة بهذه المناطق.

و يتم خلال حفل افتتاح المهرجان الـ12 تكريم للفنان مصطفى الحصار، عميد الموسيقى الأندلسية الذي رحل شهر نوفمبر الماضي عن عمر يناهز مائة عام حيث ستنشطه إيمان سهير و نسرين غنيم برفقة المجموعة الوطنية النسوية و مجموعة  كرواتيا و أخرى من روسيا.

و سيتم بالموازاة مع فعاليات المهرجان تنظيم دورات تكوينية و لقاءات و  محاضرات حول الآلات الموسيقية الأندلسية مثل القويطرة(عود جزائري الصنع ) و الكمان و العود العربي  و الرباب.

 

 

 

أوسمة:

ثقافة وفنون, موسيقى, مهرجانات

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