انطلاق المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية بالجزائر هذا الأربعاء

ينطلق المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقى الأندلسية هذا الاربعاء بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح، بمشاركة العديد من الفرق تمثل اثنا عشر بلدا.

كما يعرف المهرجان مشاركة العديد من الفنانين و الفرق الجزائرية المتخصصة في الطابع الأندلسي على غرار المجموعات الوطنية لأوبرا الجزائر "فيمينان" و "أندلو" و كذا جمعية "اشبيلية" من سوق أهراس إضافة إلى ليلى برصالي و حسنى هني.

و سيكون المهرجان فرصة للجمهور لاكتشاف الطبوع التقليدية لمدغشقر و فرنسا و اسبانيا و تركيا و مختلف الآلات الموسيقية الخاصة بهذه المناطق.

و يتم خلال حفل افتتاح المهرجان الـ12 تكريم للفنان مصطفى الحصار، عميد الموسيقى الأندلسية الذي رحل شهر نوفمبر الماضي عن عمر يناهز مائة عام حيث ستنشطه إيمان سهير و نسرين غنيم برفقة المجموعة الوطنية النسوية و مجموعة كرواتيا و أخرى من روسيا.

و سيتم بالموازاة مع فعاليات المهرجان تنظيم دورات تكوينية و لقاءات و محاضرات حول الآلات الموسيقية الأندلسية مثل القويطرة(عود جزائري الصنع ) و الكمان و العود العربي و الرباب.