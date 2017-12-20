عشية العطلة الشتوية... إرسال كشوف نقاط التلاميذ للأولياء عبرSMS ابتداء من الفصل الثاني

مع اقتراب العطلة الشتوية للموسم الدراسي 2017/2018 التي ستبدأ هذا الخميس الموافق لـ21 ديسمبر 2017 إلى غاية 07 جانفي 2018 ،كشفت وزارة التربية الوطنية عن إرسال كشوف نقاط التلاميذ إلى أوليائهم عبر الرسائل النصية القصيرة (أس أم أس) بداية من الثلاثي الثاني لهذا الموسم.

وفي هذا الجانب أوضحت وزيرة التربية الوطنية من قالمة بأن هذا الإجراء يدخل في سياق عملية الرقمنة التي شرع فيها القطاع منذ أكثر من سنة مبرزة بأن كل الإطارات العاملة في هذا المجال مجندة للقيام بتحيين كل المعطيات والقيام بالإجراءات اللازمة لنجاح الرقمنة التي تعتبرالتحدي الأول للقطاع في الفترة الحالية.

ملف إعادة النظر في امتحان البكالوريا جاهز وسيعرض على الحكومة في الوقت المناسب

من جهة أخرى أكدت نورية بن غبريت أن مشروع إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا جاهز وتم الانتهاء من اعداده وسيتم عرضه على الحكومة في الوقت المناسب.

وأوضحت بن غبريت في تصريح للصحافة على هامش محاضرة قدمتها أمام طلبة المدرسة العليا للإدارة أن المقترحات التي تضمنها هذا المشروع تم تحضيرها مع مختلف الهيئات المؤسساتية والشركاء الاجتماعيين من نقابات، جمعيات وأولياء التلاميذ.

وتم خلال النقاش -تضيف الوزيرة- التطرق لمختلف جوانب امتحان البكالوريا من مواد مختلف الشعب وكذا المواد المسماة مكملة وأنواع الاختبارات وعدد أيام الامتحان وعدد الاختبارات في اليوم الواحد، و طريقة التصحيح والتنقيط وتصميم وإنجاز مواضيع الامتحان ومكانة المراقبة المستمرة وتثمينها ونظام الترجيح (المعامل) ومبدأ التدرج في تنفيذ عملية الإصلاح.

دروس استدراكية لفائدة التلاميذ خلال الأسبوع الـ1 من العطلة الشتوية

وفي موضوع آخر، أكدت بن غبريت ان الوزارة بصدد تقييم الفصل الاول من الموسم الدراسي الحالي مذكرة في هذا الخصوص أنه سيتم، على غرار السنة الماضية،ابقاء المؤسسات التربوية مفتوحة خلال الاسبوع الاول من العطلة للمراجعة وتقديم دروس الدعم للتلاميذ وحتى الاستدراك بالنسبة للمؤسسات التي "عرفت اختلالات".

وتراهن وزارة التربية على الانتهاء من رقمنة كل وثائق التمدرس "خلال الفصل الثاني" من الموسم الدراسي الحالي، معتبرة أن الامر يعد "الرهان" الحقيقي للوزارة.

وضع استراتيجية وطنية لتحسين مستوى تعليم اللغة العربية في الجزائر

من جانب آخر كانت أكدت وزيرة التربية الوطنية قد أكدت أنه تم وضع استراتيجية وطنية بالتنسيق مع مخابر بحث جامعية لتحسين مستوى تعليم اللغة العربية في الجزائر ستظهر "نتائجها الإيجابية لدى التلاميذ قريبا".

وأبرزت بن غبريت أن وضع الإستراتيجية الوطنية للمعالجة البيداغوجية في تعليم اللغة العربية تم على ضوء "دراسة تحليلية للأخطاء المتكررة في هذه المادة لدى مرشحي شهادة نهاية التعليم الابتدائي وكذا امتحان شهادة التعليم المتوسط" .

وبعدما شددت على حرص الوزارة على جعل تعليمية اللغة العربية من المواضيع الأساسية ضمن المخطط الوطني للتكوين ذكرت بن غبريت بأنه "وفي مرحلة أولى فإن فوجا يضم 50 مفتشا في تعليمية اللغة العربية يخضع حاليا لتكوين تخصصي بثانوية حسيبة بن بوعلي بالجزائر العاصمة لجعلهم نواة تضمن مضاعفة التكوين على المستوى الوطني في مرحلة ثانية".

في نفس السياق خصصت الوزيرة جانبا هاما للحديث عن التطور الكبير الذي شهدته صيرورة تعليم اللغة الأمازيغية في الجزائر على مدار السنوات الأخيرة والتي أصبحت تدرس حاليا عبر 38 ولاية ويقدر عدد مجموع التلاميذ الدارسين لها ب 343 ألف تلميذ يؤطرهم 2757 أستاذا وذلك بعدما كان تعليم هذه اللغة يقتصر في 2014 على 11 ولاية بها 250 ألف تلميذ و1902 أستاذا .

المصدر:الإذاعة الجزائرية