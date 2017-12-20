انطــلاق حمــلة تطعيم الأطفــال(6-14 سنة) ضد الحصبة والحصبة الألمانية هــذا الـخميس

تنطلق حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بمؤسسات الصحة الجوارية لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 سنة ابتداء من هذا الخميس الـ 21 ديسمبر وتدوم إلى غاية 7 جانفي من سنة 2018 ،حسب ما أفاد به مدير الوقاية وترقية الصحة بالوزارة الدكتور جمال فورار .

وأوضح الدكتور جمال فورار أن هذه الحملة توجه للأطفال المتمدرسين بالطورين الإبتدائي والمتوسط الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 سنة حيث ستجري- عكس تلك التي سبقتها- بمؤسسات الصحة الجوارية التي ستبقى مفتوحة طوال الفترة الممتدة بين 21 ديسمبر 2017 وإلى غاية 7 جانفي 2018 بما فيها عطلة نهاية الأسبوع.

وتدخل هذه العملية -حسب ما أفاد به مدير الوقاية- في إطار الإستراتيجية الوطنية لرزنامة تلقيح الأطفال بالجزائر لوقايتهم من مخاطر الحصبة والحصبة الألمانية مؤكدا بأن هذين الوبائين قد يبديان بالنسبة للبعض "غير خطيرين" إلا أنهما تسببا خلال سنة 2003 في وفاة 12 طفلا بالوسط المدرسي بعد تفشى الوباء.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الحملة -كما ذكر-إلى التخلص من هذين الوباءين مستقبلا على غرار النتائج الإيجابية المحققة في التخلص من الإصابة بشلل الأطفال والتيتانوس والديفتيريا مؤكدا بأن مواصلة حملات التلقيح بالجزائر "أثبتت نجاعتها مع مرور الزمن ولم تسجل أية إصابة بالأمراض المذكورة منذ عدة سنوات".

وفي هذا الصدد، طمأنت تيفورة فتيحة رئيسة مصلحة الطب الوقائي و الامراض الوبائية بأن اللقاح ا يشكل أي خطر على صحة الأطفال ودعت الاولياء إلى اصطحاب اولادهم الى المراكز الجوارية القريبة منهم.

المصدر :الاذاعة الجزائرية/ وأج