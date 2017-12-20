جــلاب للإذاعة : تحييــن قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد كل 3 أو 6 أشــهر

أكد المديرالعام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة سعيد جلاب أن النظام الجديد لتأطير عمليات الاستيراد الذي سيتم العمل به بدءا من العام القادم يهدف الى حماية المنتوج الوطني و تعويض المواد الممنوعة من الاستيراد بمنتوجات محلية الصنع .

وأضاف ممثل وزارة التجارة في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أن قائمة المواد التي تم تعليق استيرادها هي قائمة مؤقتة قابلة للتحيين كل ثلاثة أو ستة أشهر بما يتلائم و الديناميكية الاقتصادية للبلاد مشيرا إلى أن تحديد قائمة المنتجات جاء مراعاة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين الذين اشتكوا من تأثير هذه المواد على المنتوج المصنع محليا.

وسيسمح هذا الاجراء الذي وصفه ضيف الثالثة "بالحمائي " بتأطير وسائل التجارة الخارجية لحماية الانتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات وذلك من خلال تحسين تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة وإعطاء المنتجين المحليين هامشا لخلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني ، إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية لتعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الكمالية مضيفا بأن هذه الخطوة تلجأ إليها الحكومات في حال تسجيل عجز في ميزان المدفوعات.

وبلغة الأرقام أبرز المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة أن فاتورة الواردات للأشهر ال11 الأولى لعام 2017 بلغت 42 مليار دولار فيما قدرت ب46 مليار دولار العام المنصرم بتسجيل هامش ربح يقدر ب 2.3مليار دولار، أما العجز المسجل في الميزان التجاري فقد تقلص ب 17 مليار دولار خلال 2015/2016 و ب 10ملياردولار في ال 11 شهرا الأولى لهذا العام .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة