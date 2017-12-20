وزير الشؤون الخارجية الكونغولي في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين

يقوم الوزير الكونغولي للشؤون الخارجية والتعاون جون كلود غاكسو الذي يحمل رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بزيارة إلىالجزائر يومي الأربعاء والخميس بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغوسو، حسبما أفاد به الأربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح المصدر ذاته أن غاكوسو سيتحادث خلال هذه الزيارة مع وزير الشؤون الخارجية, عبدالقادر مساهل، مضيفا أن هذه المحادثات ستسمح "بالتطرق إلى وضع العلاقات الثنائية بين الجزائر والكونغو بالإضافة إلى بحث سبل ووسائل تعزيزها لصالح الشعبين".

كما سيتبادل الطرفان خلال محادثتهما وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسب البيان.