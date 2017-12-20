المنتخب الوطني للاعبين المحليين يختتم اليوم تربصه

يختتم تربص المنتخب الوطني للاعبيين المحليين، اليوم الأحد ، بـ15 لاعبا بعد أن دخله 21 لاعبا من العناصر الوطنية الأحد الماضي.

وقال المدرب الوطني رابح ماجر، في تصريح للقناة الأولى، إن التربص كان ناجحا في بدايته لكنه اضطر لتسريح بعض اللاعبين بعد التأكد من إصاباتهم، مضيفا أنه سيعمل على ضم لاعبين آخرين خلال التربصات المقبلة ممن يقدمون الإضافة للمنتخب الوطني حسب تعبيره.

ومن المقرر أن يجري الخضر تربصا آخر مع بداية شهر جانفي المقبل بمركز التحضير بسيدي موسى؛ مواصلةً لسلسلة التربصات التي يريدها ماجر في كل شهر لاكتشاف اللاعبين واختيار الأحسن منهم في الفريق الأول.