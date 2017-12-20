الطبعة الـ26 لمعرض الإنتاج الجزائري تنطلق هذا الخميس بقصر المعارض

يحتضن قصر المعارض (الصنوبر البحري- العاصمة) من 21 إلى 27 ديسمبر 2017 الطبعة الـ 26 لمعرض الإنتاج الجزائري الذي ينعقد هذه السنة تحت شعار "اقتصاد متنوع و نجاعة في التصدير" بمشاركة قرابة 500 عارض وستة فروع صناعية إلى جانب قطاع المالية حسب ما أفاد به بيان للشركة الجزائرية للمعارض و التصدير (سافكس).

و يقدر عدد العارضين في هذه الدورة بـ483 عارضا منهم 169 مؤسسة عمومية و 314 مؤسسة خاصة على مساحة عرض إجمالية بـ22.742 متر مربع.

و تشارك في المعرض سبعة قطاعات موزعة على أروقته المختلفة ( الوئام و القصبة و قورارة والاتحاد ) و هي الصناعات المصنعة و العسكرية و الالكترونية و الكهربائية و الكهرومنزلية و الغذائية و الخدمات (الطبعة السابعة لصالون البنوك و التأمينات) و الكيمائية و البتروكيماوية و البناء و الأشغال العمومية.

و يعد ادراج قطاع السيارات لأول مرة جديد هذه الطبعة التي ستعرف مشاركة تسعة وكلاء سيارات معتمدين بالجزائر ليشكل بهذا فرصة مواتية لتعريف الزوار بمختلف السيارات المصنوعة محليا.

و قد خصت إدارة "سافكس" مساحة للبيع الترقوي لفائدة الجمهور العريض على مستوى رواق البهجة.

وحدات إنتاجية للجيش الوطني الشعبي تشارك في المعرض

وتشارك في هذه التظاهرة وحدات إنتاجية للجيش الوطني الشعبي بالعديد من المؤسسات و الوحدات الإنتاجية المتخصصة في مختلف المجالات على غرار قطاع النسيج و الصناعات الميكانيكية الخفيفة و الثقيلة و الصناعات الالكترونية و البناء و كذا صناعة و تجديد العتاد البحري و الجوي حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و تنتمي هذه الوحداتي حسب البياني لقيادتي القوات الجوية و البحرية و مديريات الصناعات العسكرية و العتاد و المنشآت العسكرية.

و يدعو الجيش الوطني الشعبي بهذه المناسبة زوار المعرض إلى التقرب من الفضاء المخصص له بالجناح المركزي بغية اكتشاف ما يضمه من منتجات متنوعة "تترجم المستوى الرفيع الذي بلغته الصناعات العسكرية بمختلف فروعها و التي تساهم في تعزيز نسيج وطني نوعي"ي يضيف نفس البيان.

و تندرج مشاركة وحدات الجيش في المعرض-و هي الثانية من نوعها- "في إطار ديناميكية إنعاش الاقتصاد الوطني التي بادر بها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني و الهادفة إلى بعث و تشجيع المنتوج الوطني و تطبيقا لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الرامية إلى تطوير قاعدة صناعية عسكرية قوية و مستدامة".

و يفتتح المعرض أبوابه يوميا من الساعة 11سا إلى 18سا و حصريا للزوار المحترفين أيام 24 و 25 و 26 ديسمبر من سا 10 إلى سا 14 .

و يشكل معرض الإنتاج الجزائري موعدا اقتصاديا هاما للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و أصحاب المؤسسات و المستثمرين و الحرفيين الشباب لعرض إمكانيات و تطورات و طموحات المؤسسات الجزائرية التي أضحت تواجه تحديات صعبة تقتضي تجنيد جميع الفاعلين من اجل بناء اقتصاد متنوع و موجه نحو التصدير, يشير نفس البيان.