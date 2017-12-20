أمطار غزيرة مصحوبة برعود على شرق و وسط البلاد لغاية صباح الخميس

20/12/2017 - 17:52

حذرت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية من أمطار غزيرة تكون مصحوبة  برعود و رياح قوية و تساقط للبرد ،على المناطق الساحلية و القريبة من الساحلية.

و أوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي تيبازة والجزائر العاصمة والبليدة وبومرداس وتيزي وزو والبويرة.

و تمتد صلاحية هذه النشرية من مساء هذا الأربعاء على الساعة السادسة إلى التاسعة من صباح هذا الخميس ،مشيرة إلى أن  كميات الأمطار المتساقطة قد تصل أو تتجاوز 30 ميليمتر محليا.

أما في ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة و قالمة، فإن صلاحية  النشرية  الجوية تنتهي في حدود الساعة السادسة من مساء الخميس،و قد تتجاوز كميات الأمطار المتساقطة بهذه الولايات 40 ملم محليا.

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