دورة المغرب العربي للريغبي : المنتخب الوطني يفوز على نظيره التونسي

تغلب المنتخب الجزائري للرغبي على نظيره التونسي بنتيجة (36-13), الشوط الأول (17- 03), اليوم الأربعاء لحساب مباراته الأولى للنسخة الثانية من دورة البلدان الثلاثة للمغرب العربي, الجارية بمدينة وجدة (المغرب) ما بين 17 و 23 ديسمبر.

و خلال المواجهة الافتتاحية لهذه الدورة, تفوق المنتخب المغربي على نظيره التونسي بنتيجة (17-16) يوم الأحد الفارط.

و سيلعب الخضر مقابلتهم الثانية أمام المغرب (البلد المنظم) يوم 23 ديسمبر, في ختام هذه الدورة التي تجرى على ميدان الملعب البلدي لمدينة وجدة المعشوشب اصطناعيا.

و تنظم دورة البلدان الثلاثة للمغرب العربي سنويا بنظام المداولة بين الجزائر, المغرب و تونس.

و عينت هيئة رغبي إفريقيا حكاما دوليين لإدارة هذه المباريات, كما برمجت على هامش هذه المنافسة, ندوة لتكوين الحكام بتأطير من الحكم الدولي الفرنسي السابق سالم عطاء الله.

برنامج و نتائج الدورة :

17 ديسمبر 2017 : المغرب - تونس 17 - 16

20 ديسمبر 2017 : تونس - الجزائر 13 - 36

23 ديسمبر 2017 (30ر14 سا) : الجزائر - المغرب.