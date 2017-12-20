دورة المغرب العربي للريغبي : المنتخب الوطني يفوز على نظيره التونسي

20/12/2017 - 18:31

تغلب المنتخب الجزائري للرغبي على نظيره  التونسي بنتيجة (36-13), الشوط الأول (17- 03), اليوم الأربعاء لحساب مباراته  الأولى للنسخة الثانية من دورة البلدان الثلاثة للمغرب العربي, الجارية بمدينة  وجدة (المغرب) ما بين 17 و 23 ديسمبر.

و خلال المواجهة الافتتاحية لهذه الدورة, تفوق المنتخب المغربي على نظيره  التونسي بنتيجة (17-16) يوم الأحد الفارط.

و سيلعب الخضر مقابلتهم الثانية أمام المغرب (البلد المنظم) يوم 23 ديسمبر,  في ختام هذه الدورة التي تجرى على ميدان الملعب البلدي لمدينة وجدة المعشوشب  اصطناعيا.

و تنظم دورة البلدان الثلاثة للمغرب العربي سنويا بنظام المداولة بين  الجزائر, المغرب و تونس.

و عينت هيئة رغبي إفريقيا حكاما دوليين لإدارة هذه المباريات, كما برمجت على  هامش هذه المنافسة, ندوة لتكوين الحكام بتأطير من الحكم الدولي الفرنسي السابق  سالم عطاء الله.

            برنامج و نتائج الدورة :

17 ديسمبر 2017                 :  المغرب - تونس   17 - 16

20 ديسمبر 2017                 :  تونس - الجزائر  13 - 36

23 ديسمبر 2017 (30ر14 سا) : الجزائر - المغرب. 

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