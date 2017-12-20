سوناطراك-بريتش بتروليوم : التوقيع على ملحق عقد استغلال لرفع الاحتياطات الغازية

وقع مجمع سوناطراك هذا الأربعاء مع الشركة النفطية البريطانية بريتيش بتروليوم "بي بي" والنرويجية ستاتويل على ملحق للعقد المتعلق باستخراج واستغلال الغاز بعين أميناس بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار بهدف رفع الاحتياطيات الغازية لهذه المنطقة. ووقع العقد كل من مدير نشاطات الاستغلال و الإنتاج بسوناطراك فريد جطوب و نائب رئيس مجمع ستاتويل ايفان فويري و الرئيس المدير العام لـ"بي.بي-الجزائر" وسام المنذري بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور، و يتعلق العقد بحقل اليزي المتواجد على بعد 40 كم جنوب-غرب مدينة عين أميناس.

و اتفق المتعاقدون على فرص جديدة لرفع الاحتياطيات على مستوى هذه الحقل من خلال قدرات إضافية تقدر بـ11 مليار م3 من الغاز سنويا عن طريق برنامج استثماري إضافي بأكثر من 500 مليون دولار.

وسيسمح هذا البرنامج الاستثماري-الذي يضم حفر آبار جديدة للتطوير و نظاما لاستكشاف باطن الأرض ثلاثي الأبعاد و مشروعا للضغط- بالحفاظ على مستوى الإنتاج التجاري لحقل تيقنتورين بعين أميناس إلى ما بعد عام 2035.

و خلال تدخله خلال حفل التوقيعي أكد ولد قدور على أهمية هذا المشروع في تطوير الإنتاج الوطني للغاز قائلا بأن "هذه الشراكة تعد مؤشرا جد قوي للدلالة على أن الجزائر بلد جذاب و مستقر".

و أضاف بان الاستثمار الجديد من شانه تعزيز علاقات الشراكة بين مجمع سوناطارك و بريتش بتروليوم و ستاتويل.

يذكر بأن العقد الأصلي بين هذه الأطراف كان قد وقع سنة 1998 في حين شرع فعليا في الإنتاج سنة 2006. و إلى غاية اليومي تم انجاز مركز معالجة رئيسي مكون من ثلاثة قطارات متماثلة و كذا محطة لضغط الغاز المنتج تتضمن ثلاثة مضخات للضغط كما تم أيضا حفر 63 بئر.

و خلال ندوة صحفية نشطها عقب حفل التوقيعي أشار ولد قدور إلى أن سنة 2017 كانت "مثمرة" بالنسبة لسوناطراك نظرا للمشاريع العديدة الموقعة مع شركات نفطية دولية قائلا بان "جميع الشراكات الموقعة لحد الآن هي شركات رابح-رابح" .

و كشف بأن مجمع سوناطراك يعتزم- في إطار استراتيجيته الجديدة- التطور عبر السوق الدولية. و ذكر في هذا السياق بان لقاء جمعه مؤخرا مع وزير النفط العراقي خصص لمناقشة فرص استثمار سوناطراك بالعراق.

و سيزور وفد من سوناطراك العراق لتحديد جميع الجوانب المتعلقة بالتطوير و تلك المتعلقة بتسويق النفط.

و حسب ولد قدوري فان وزير النفط العراقي سيحل بالجزائر في يناير القادم من اجل تحديد مشترك لفرص الشراكة بين البلدين. و قال في هذا السياق أن :"على سوناطراك أن تصبح شركة دولية بشكل نهائي".

و بخصوص ليبياي كشف ولد قدور عن وجود مفاوضات لتحديد معالم المشاريع التي تنوي الجزائر و ليبيا إطلاقها معا.