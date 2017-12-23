ولد علي :نحو تعميم إنشاء قرى للترفيه والتسلية بولايات الهضاب والجنوب

صرح وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي ,اليوم الجمعة بولاية إيليزي أنه سيتم تعميم إنشاء قرى للترفيه والتسلية بمختلف ولايات الجنوب والهضاب العليا.

وأوضح الوزير خلال إشرافه على تدشين قرية الترفيه بالمدخل الشمالي لمدينة إيليزي أن هذه الفضاءات الترفيهية تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية الخاص بإنشاء فضاءات ترفيهية لفائدة العائلات والأطفال بولايات الهضاب العليا وبعض المدن المعزولة وبصفة خاصة ولايات جنوب الوطن.

وأضاف أنه تم إنشاء وحدة للوكالة الوطنية لتسلية الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة والتي ستعمل في المستقبل على عملية تعميم هذه القرى عبر مختلف بلديات ولاية إيليزي وذلك في إطار الاستثمار من أجل توفير فضاءات ترفيهية أخرى بالبلديات الأخرى بهذه الولاية التي تتميز بشساعة مساحتها.

وتتوفر هذه القرية التي تم افتتاحها اليوم الجمعة على أربعة ألعاب هوائية منفوخة ومساحة للتزحلق على الجليد الاصطناعي التي تتربع على مساحة قوامها 300 متر مكعب إضافة إلى قاعتين مخصصتين لروضة الأطفال تحتوي على العديد من ألعاب الذكاء وتنمية قدرات الطفل فضلا عن أربعة أكشاك تجارية وفضاءات أخرى للألعاب.

ودعا السيد ولد علي القائمين على هذا الهيكل الترفيهي إلى الاستمرار في العمل به على مدار أيام السنة وإعداد برنامج ثقافي ورياضي وترفيهي ثري من أجل خلق فرصة للترفيه والحد من الروتين اليومي للعائلات والأطفال على حد السواء خاصة وأنه يتزامن مع العطلة المدرسية الشتوية مشيرا إلى التنسيق مع مديرية التربية بالولاية من أجل إبرام اتفاقية تتماشى ومتطلبات قاصدي هذا الفضاء من فئة المتمدرسين.

ودشن وزير الشباب والرياضة, الهادي ولد علي, أيضا المقر الجديد لديوان مؤسسات الشباب بوسط المدينة والذي رصد له غلاف مالي بقيمة 120 مليون دج وذلك ضمن البرنامج القطاعي حيث يتوفر هذا الهيكل الشباني على طابقين: طابق علوي به الجناح الإداري وطابق سفلي يضم مصلحة مختلف النشاطات الثقافية والعلمية ئ حسب الشروح المقدمة للوفد الوزاري.

وحث الوزير بذات الموقع على ضرورة تفعيل مختلف النشاطات الثقافية والرياضية بهذا الفضاء وذلك عن طريق تفعيل مختلف دور الشباب التابعة له مؤكدا على ضرورة خلق فضاءات لمختلف الأنشطة بالتجمعات السكانية النائية التي تتوفر على هياكل تابعة للقطاع.

وخلال نزوله ضيفا على أمواج إذاعة إيليزي الجهوية ، كشف الوزير أن الولاية استفادت من ما مجموعه 9ر3 مليار دج خلال المخططات الخماسية الثلاثة لتجسيد 151 مشروع لدعم الحركية الرياضية والشبانية مضيفا أنه تم منح إعانات مالية ل 1500 نادي للهواة على مستوى كل ولايات الوطن ومبالغ إضافية لنوادي الهواة لكرة القدم بولايات الهضاب العليا والجنوب ومنها نوادي ولاية إيليزي وذلك في إطار استراتيجية القطاع لدعم رياضة الهواة لتحقيق نتائج إيجابية.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية