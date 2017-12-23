توقيف مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية بولاية سكيكدة

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و31 سنة كانوا يروجون للمخدرات والمؤثرات العقلية ، حسب ما أفاد به هذا الجمعة بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه ووفقا لمعلومات تحصلت عليها قوات الشرطة لأمن ولاية سكيكدة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بترويج مادة القنب الهندي وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري من قبل نفس المصالح تمكنت هذه الأخيرة من وضع خطة محكمة وتوقيف المشتبه فيهم على متن سيارة سياحية وبحوزتهم 800 غ من المخدرات ، بالإضافة 21 ألف دج من عائدات هذه المادة .

وأضاف في هذا السياق أنه وبعد استكمال ملف الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة .

ومن جانب آخر أشار نفس البيان إلى أن مصالح الأمن لولاية عين تموشنت وبالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي لذات الولاية نظمت دورة تكوينية في لغة الإشارة لفائدة أفرادها، لاسيما المكلفين بالاستقبال على مستوى مقرات الأمن

الولائي والدوائر والأمن الحضري بغية تمكينهم من التواصل مع فئة الصم البكم الوافدين على مصالح الشرطة.

غليزان : حجز قنطار من الكيف المعالج وتوقيف 4 أشخاص:

تمكنت مصالح أمن ولاية غليزان بالتنسيق مع الفرقة الجهوية لمكافحة الغش والتهريب لجمارك الشلف خلال الأسبوع المنصرم من حجز قنطار من الكيف المعالج وتوقيف أربعة أشخاص، حسبما علم اليوم لدى خلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

وأوضح بيان لذات الهيئة الأمنية تسلمت نسخة منه أن العملية تمت خلال حاجز لمصالح الجمارك بمنطقة بلعسل تم توقيف سيارتين إحداهما نفعية والأخرى سياحية وبعد تفتيش المركبتين تم العثور على كمية تقدر ب27 كلغ من الكيف المعالج .

وبعد تحقيق مصالح الشرطة القضائية بأمن الولاية مع أصحاب المركبتين تم تمديد الاختصاص إلى مدينة مغنية(ولاية تلمسان) وتفتيش أربعة مساكن بذات المدينة ليتم العثور بإحدى المساكن المذكورة كمية من المخدرات تقدر ب 80ر72 كلغ ، هذا وقد تم إنجاز ملف قضائي في حق الأشخاص الأربعة الموقوفين وتقديمهم لدى الجهات القضائية، وفق ذات المصدر.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية