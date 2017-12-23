الأمن التونسي يفكك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة

تمكنت الأجهزة الأمنية التونسية من تفكيك خلية إرهابية جديدة تنشط في ثلاث محافظاتي وذلك في سياق الجهود المبذولة ضمن إطار مكافحة الإرهاب وفق ما ذكرته وزارة الداخلية.

وقالت الداخلية التونسية في بيان نشرته اليوم الجمعة في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بمنطقة القرجاني بتونس العاصمة تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية تتكون من 9 عناصر تنشط بمحافظات ىسوسة والقيروان ومنوبة.

وأوضحت أن هذه الخلية "مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي"ي كما تبين من خلال التحريات أن عناصر الخلية "يتواصلون مع عناصر إرهابية متحصنة بالجبال وكانوا يخطّطون للقيام بعملية إرهابية".

المصدر : واج