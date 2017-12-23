بطولة القسم الأول رجال / الجولة ال11 : النتائج الجزئية والترتيب

النتائج الجزئية والترتيب بعد إجراء مباريات الجولة ال11 للبطولة الوطنية لكرة السلة (القسم الأول / رجال) هذا الجمعة :
أولمبي باتنة - أولمبي برج بوعريريج 68-88
ربيع العلمة - وداد بوفاريك 71-69
نادي أسطاوالي - اتحاد سطيف 56-64
رائد قسنطينة - أولمبي مليانة 76-75
السبت (سا 00ر15):
نادي ورقلة - اتحاد الجزائر
اتحاد برج بوعريريج - شباب الدار البيضاء
اتحاد البليدة - نصر حسين داي
نادي جسر قسنطينة - المجمع البترولي (أجل)
الترتيب نقاط لعب
1 . شباب الدار البيضاء 18 9
--. اتحاد سطيف 18 10
--. وداد بوفاريك 18 11
4. اتحاد برج بوعريريج 17 9
5 . اتحاد البليدة 16 9
-- . نادي أسطاوالي 16 10
7. ربيع العلمة 15 10
8 . نصر حسين داي 14 10
9 . نادي ورقلة 13 9
--. نادي جسر قسنطينة 13 10
--. اتحاد الجزائر 13 10
--. اولمبي برج بوعريريج 13 10
--. رائد قسنطينة 13 11
14. أولمبي باتنة 12 9
15. اولمبي مليانة 11 11
16. المجمع البترولي 8 4.
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية