بطولة القسم الأول رجال / الجولة ال11 : النتائج الجزئية والترتيب

22/12/2017 - 23:23

النتائج الجزئية والترتيب بعد إجراء مباريات الجولة ال11 للبطولة الوطنية لكرة السلة (القسم الأول / رجال) هذا الجمعة :     

 

 

 

 

 

 

أولمبي باتنة - أولمبي برج بوعريريج              68-88

ربيع العلمة - وداد بوفاريك                         71-69

نادي أسطاوالي - اتحاد سطيف                     56-64

رائد قسنطينة - أولمبي مليانة                       76-75  

السبت (سا 00ر15):

نادي ورقلة - اتحاد الجزائر

اتحاد برج بوعريريج - شباب الدار البيضاء 

اتحاد البليدة - نصر حسين داي

نادي جسر قسنطينة - المجمع البترولي  (أجل)  

 الترتيب                      نقاط       لعب

1 . شباب الدار البيضاء      18         9 

--. اتحاد سطيف              18        10 

--. وداد بوفاريك             18         11 

4. اتحاد برج بوعريريج      17        9

5 . اتحاد البليدة               16        9

-- . نادي أسطاوالي           16        10 

7. ربيع العلمة                15        10

8 . نصر حسين داي          14        10 

9 . نادي ورقلة                13        9

--. نادي جسر قسنطينة       13        10

--. اتحاد الجزائر             13        10 

--. اولمبي برج بوعريريج   13        10 

--. رائد قسنطينة              13        11 

14. أولمبي باتنة             12         9     

15. اولمبي مليانة            11      11 

16. المجمع البترولي        8         4.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية

أوسمة:

رياضة, كرة السلة

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