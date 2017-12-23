بطولة القسم الأول رجال / الجولة ال11 : النتائج الجزئية والترتيب

النتائج الجزئية والترتيب بعد إجراء مباريات الجولة ال11 للبطولة الوطنية لكرة السلة (القسم الأول / رجال) هذا الجمعة :

أولمبي باتنة - أولمبي برج بوعريريج 68-88

ربيع العلمة - وداد بوفاريك 71-69

نادي أسطاوالي - اتحاد سطيف 56-64

رائد قسنطينة - أولمبي مليانة 76-75

السبت (سا 00ر15):

نادي ورقلة - اتحاد الجزائر

اتحاد برج بوعريريج - شباب الدار البيضاء

اتحاد البليدة - نصر حسين داي

نادي جسر قسنطينة - المجمع البترولي (أجل)

الترتيب نقاط لعب

1 . شباب الدار البيضاء 18 9

--. اتحاد سطيف 18 10

--. وداد بوفاريك 18 11

4. اتحاد برج بوعريريج 17 9

5 . اتحاد البليدة 16 9

-- . نادي أسطاوالي 16 10

7. ربيع العلمة 15 10

8 . نصر حسين داي 14 10

9 . نادي ورقلة 13 9

--. نادي جسر قسنطينة 13 10

--. اتحاد الجزائر 13 10

--. اولمبي برج بوعريريج 13 10

--. رائد قسنطينة 13 11

14. أولمبي باتنة 12 9

15. اولمبي مليانة 11 11

16. المجمع البترولي 8 4.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية