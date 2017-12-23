المعاناة من الحموضة المزمنة عند كبار السن قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المخ والرقبة

توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن المعاناة مما يعرف بالحموضة المزمنة، عند كبار السن، من شأنه أن يرفع من مخاطر الإصابة بسرطان المخ والرقبة.

وأجريت الأبحاث في جامعة واشنطن الأمريكية، على قرابة 28 ألف أمريكي، تجاوزت أعمارهم ال 65 عاما ممن عانوا مخاطر متزايدة للحموضة المزمنة، وتم تقييم ارتباط تاريخ الارتداد المعدي المعوي وهو مصطلح سريري لحرقة المعدة المزمنة والمرتبط بقرابة ثلاثة أضعاف احتمالات تطور سرطان الحنجرة، ونحو 2.5 ضعف لسرطان البلعوم ونحو 40 بالمائة من فرصة للإصابة بسرطان الجيوب الأنفية.

ووفقا للباحثين القائمين على هذه الدراسة، والتي أشرف عليها، الدكتور إدوارد ماكول، من مؤسسة (أوشسنر كلينيك) في واشنطن، فإن سرطان المخ والرقبة يسببان أكثر من 360 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم كل عام.

وقال أحد أطباء الجهاز الهضمي، في هذا الصدد، أن النتائج مثيرة للدهشة، نظرا لما هو معروف عن تأثير ارتداد الحمض على الأنسجة الحساسة.

وفي الوقت الذي توصلت فيه الدراسة إلى وجود ارتباط بين مرض ارتجاع المريء وسرطان المخ والرقبة، غير أن البيانات التي حصل عليها الباحثون لا تتضمن معلومات عن تاريخ التدخين وتناول الكحوليات لكل مريض، علما أن كل من هذه العادات تشكل عوامل الخطر الرئيسية لسرطان المخ والرقبة، وبالتالي فإن هناك حاجة لمزيد من التحقيق لاستخلاص النتائج.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية