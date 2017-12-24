بنك الجزائر الخارجي سيفتح 5 وكالات في فرنسا ابتداء من سنة 2018

سيقوم بنك الجزائر الخارجي بفتح 5 وكالات بنكية في فرنسا ابتداء من سنة 2018،حسبما أفاد به هذا السبت بالجزائر العاصمة محافظ بنك الجزائر محمد لوكال.

وأوضح لوكال على هامش اجتماع الثلاثية للتوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات أن هذه الوكالات ستكون في 5 مدن فرنسية تم اختيارها وفقا للكثافة السكانية للجالية الجزائرية.

ومن بين هذه المدن ال5 ذكر محافظ بنك الجزائر باريس وليون ومرسيليا.

ويذكر أن وزير المالية عبد الرحمان راوية أعرب خلال أكتوبر الفارط عن عزم الدولة في فتح بنك بالخارج من أجل جذب مدخرات المغتربين الجزائريين.

وبحسب إحصائيات البنك العالمي قام المهاجرون الجزائريون في 2016 بتحويل مبلغ مقدر ب 4ر2 مليار دولار أمريكي نحو الوطن.

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج