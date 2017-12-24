تحت شعار "كلنا فلسطين و القدس عاصمتها" .. انطلاق الطبعة الـ 4 لـ" الجزائر في أحضان صحرائها" اليــوم بأدرار

تحت شعار "كلنا فلسطين و القدس عاصمتها" تحتضن أدرار الطبعة الرابعة لتظاهرة الجزائر في أحضان صحرائها انطلاقا من هذا الأحد و إلى غاية 30 من ديسمبر الجاري.

و في هذا الشأن قالت المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب و الرياضة سامية بن مغسولة إن هذه الطبعة تتزامن مع العطلة الشتوية للتلاميذ حيث خصص فضاء للأطفال و للعائلات في القرية الترفيهية.

و كشفت سامية بن مغسولة أن التظاهرة يشارك فيها 1500 شاب من مختلف ولايات الوطن بما فيها الولايات المنتدبة بغية تبادل و تنمية المعارف و المهارات بين الشباب ، لاكتشاف الكنوز الثقافية و السياحية التي تزخر بها صحراء الجزائر.

و أوضحت المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب و الرياضة ان البرنامج المسطر يتضمن تنظيم رحلات سياحية للمشاركين و نشاطات ثقافية و رياضية و ألعاب ترفيهية موجهة للأطفال فضلا عن جلسات تحسيسية من طرف مختصين في علم النفس لمكافحة الآفات الاجتماعية الدخيلة على المجتمع الجزائري و كذا سهرات فنية فلكورية منظمة من طرف الجمعيات المشاركة في التظاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن القناة الإذاعية الأولى تنظم هذا الاثنين يوما مفتوحا للتعريف بمقومات السياحة التي تزخر بها الجزائر و لاسيما السياحة الصحراوية التي تحظى بالترقية و التطوير .

و في هذا الصدد أكد مدير السياحة بولاية ورقلة عبد الله بلعيد أن وزارة السياحة نسقت مع وزارة الداخلية في تنظيم برنامج مكثف من أجل إنجاح موسم السياحة الصحراوية منها تطبيق إلكتروني بالهواتف الذكية خاص بالمناطق السياحية و المعالم إلى جانب الفنادق و الوكالات السياحية بولاية ورقلة ، مشيرا إلى أن تسعيرة تذكرة الخطوط الجوية ستشهد تخفيضات كما هناك خطوط جديدة ستفتح بالمناسبة لتسهيل المسلك السياحي الصحراوي.

من جانبهم عبر بعض المواطنين من ورقلة عن اهتمامهم بالسياحة الداخلية للترفيه عن أنفسهم كالتوجه إلى منطقة غرداية و منهم من يفضل السياحة الحموية و آخرون سيختارون تيكجدة كوجهة للسياحة الجبلية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية