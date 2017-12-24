تدمير أربعة مخابئ للإرهابيين بالمدية

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي أمس السبت بولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى أربعة مخابئ للإرهابيين تحوي مواد تدخل في صناعة المتفجرات حسب ما أفاد به بيان هذا الأحد لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بالمدية بالناحية العسكرية الأولى أمس السبت 23 ديسمبر 2017 كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ودمرت أربعة مخابئ للإرهابيين تحوي مواد تدخل في صناعة المتفجرات".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمةي أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من أم البواقي وبجاية بالناحية العسكرية الخامسة خمسة أشخاص بحوزتهم ثلاث أسلحة نارية وكمية من الذخيرة في حين ضبطوا أربعة عشر قنطارا من مادة التبغ بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة.

كما تم توقيف مروج مخدرات بحوزته 490 قرص مهلوس بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية -يضيف ذات البيان-.