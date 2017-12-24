استحداث بوابة الكترونية للمرافق العمومية في 2018

أعلن المدير العام للمرصد الوطني للمرفق العام عبد الحق سايحي عن استحداث بوابة الكترونية لكل المرافق العمومية سنة 2018 بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين في الاستفادة من خدمات عمومية.

جاء ذلك خلال يوم دراسي مشترك بين المرصد الوطني للمرفق العام و المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول خدمات المرفق العام وحق المواطن.

وأوضح سايحي أن هذا الأمر يمثل اقتراحا قدمته هيئته منذ سنة تقريبا، مضيفا أن لجنة الرقمنة بدأت في العمل في هذا الإطار على أن ترى البوابة النور في الأشهر الأولى للعام المقبل.

وأشار إلى أن مذكرة تفاهم وقعت بين الهيئتين تسمح بتكثيف التعاون بينهما لتحسين الخدمات والتقليل من المشاكل التي تعيق الانتفاع من خدمات المرفق العام.

من جهتها أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي أن مذكرة التفاهم تأتي ضمانا لحق المواطن في الإستفادة من خدمات نوعية، مشيرة إلى أن المجلس يراقب كل ما تقوم به الإدارة العمومية ودوره يكمن في عدم ترك أي انتهاك لأي حق من حقوق المواطنين.