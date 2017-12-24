بادمنتون : 5 انتصارات للجزائر في منافسات اليوم الأول من البطولة العربية

حققت المنتخبات الجزائرية للبادمنتون خمسة انتصارات وبالنتيجة نفسها, ثلاثة أشواط دون مقابل, في منافسات اليوم الأول التي جرت من صبيحة إلى سهرة يوم السبت, ضمن البطولة العربية لفئتي الأواسط والأكابر (ذكور-إناث), بمدينة نابل التونسية.

وفاز الفريق الجزائري للرجال في مباراتين على نظيريه اللبناني والمغربي, في حين تغلبت سيدات الجزائر على السودان. وعند الأواسط تفوق الذكور على نظرائهم المصريين, فيما عادت الغلبة عند الإناث للجزائر أمام تونس.

وتشارك الجزائر في هذه المنافسة المتواصلة إلى غاية 27 ديسمبر الجاري, بـ 12 لاعبا (6 ذكور - 6 إناث), حيث تهدف إلى إفتكاك ثلاث ميداليات ذهبية "على الأقل", حسب ما صرح به رئيس الاتحادية الجزائرية, مسعود زوبيري.

فلدى الأكابر, تشارك الجزائر بستة عناصر (3 ذكور- 3 إناث) و نفس الشيء بالنسبة لفئة الأواسط (اقل من 17 سنة).

وتحضر هذه البطولة تسع دول ويتعلق الأمر بكل من الجزائر, تونس (البلد المنظم), المغرب, ليبيا, مصر, السودان, البحرين, السعودية والأردن.