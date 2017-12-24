أنشاء جائزة وطنية للفأرة الآمنة وأفضل تطبيق آمن لألعاب الأطفال

أعلنت هذا الإثنين وزيرة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة غنية إداليا خلال يوم دراسي حول "آليات ترقية الطفل في المجتمع و حمايته من مخاطر الانترنت " عن أنشاء الجائزة الوطنية للفأرة الآمنة و التي ستخصص في طبعتها الأولى لأفضل تطبيق آمن للألعاب الأطفال.

و في هذا الشأن قالت الوزيرة "أعلن من هذا المنبر عن إنشأء الجائزة الوطنية للفأرة الآمنة و التي ستخصص في طبعتها الأولى لسنة 2018 لأحسن تطبيق ترفيهي آمن موجه للأطفال و ذلك من أجل تشجيع إنتاج تطبيقات موجهة للأطفال و اليافعين بأفكار إبداعية جزائرية في إطار إستراتيجية حماية و ترقية الطفولة باعتبارأن الطفل نقطة ارتكاز لكل فعل تنموي و كذا مواكبة التطورات الحاصلة في محيطنا و ما يترتب عنه من تشعبات في العلاقات و أثار سلبية من خلال تلقيهم كما هائلا من المعلومات و الأفكار غير المحسوبة العواقب".

من جهتها أكدت وزيرة البريد و التكنولوجيات و الرقمنة هدى إيمان فرعون "أن حماية الطفولة من كل الأخطار بما في ذلك فضاء الانترنت يشمل الأسرة و المجتمع و الدولة، الأمر الذي نص عليه التعديل الدستوري الأخير".وتسآءلت عما إذا كان "لابد من وفاة بعض الأطفال حتى نتفطن للأذى الكبير للانترنت".

وقالت فرعون "من الجانب التقني يمكن أن نقوم بعملية حجب، و من الجانب القانوني يمكن أن نطبق قانون العقوبات و الردع، و من يتكلم عن العقوبة يتكلم عن الجريمة، وإذا وقعت الجريمة يكون قد فات الأوان، ولذلك فإن الوقاية خير من العلاج".

و في ردها على سؤال حول من المسؤول على هاته الجرائم صرحت الوزيرة أن "الدستور فصل في هذا الأمر و أن الأسرة والمجتمع و الدولة جميعهم مسؤلون عن حماية حقوق الإنسان والحماية هي أول حق من حقوق الأطفال" .

أما وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى فقد قال في هذا الخصوص"أمد يدي لاضعها تحت تصرف وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة ليكون الأئمة و أساتذة التعليم القرآني دعاة التخويف و ترهيب الأولياء لمنع اولادهم من ولوج فضاء الأنترنت".

و بحسب المتحدث ذاته فإنه سيكون" مصغيا إلى المقترحات العملية و سوف أكون ناقدا لما سينبثق عن هذا اليوم الدراسي و سأجعل الندوة التربوية التي ستعقد في الشهر القادم في موضوع حماية الطفل من فضاء الأنترنت".

المصدر:الإذاعة الجزائرية