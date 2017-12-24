فيروس جديد يهدد الحسابات البنكية عبر الهواتف النقالة

أعلنت إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في أمن المعلومات و المعروفة باسم "Avast"، عن ظهور برمجيات جديدة تهدد الهواتف و الحسابات المصرفية لملايين الأشخاص حول العالم.

وقال خبراء "خلال متابعتنا للبرامج الخبيثة ،توصلنا لاكتشاف برمجيات باسم "Catelites" قادرة على اختراق الهواتف العاملة بأنظمة أندرويد، والوصول إلى الحسابات البنكية المتصلة بطريقة ما بهواتف المستخدمين.لقد ثبت لنا أنها اخترقت فعلا 9000 حساب على الأقل مؤخرا".

وبحسب موقع phonandroid المتخصص فإن هذه البرمجيات تدخل إلى الهواتف مع بعض التطبيقات التي يحملها المستخدمون من متجر "جوجل" الإلكتروني، وعند دخولها الهاتف تطلب من المستخدم تثبيتها وكأنها برامج نظام أندرويد.

وعند تفعيل المستخدم لهذه التطبيقات تبدأ عملها باختراق بقية التطبيقات الموجودة في الجهاز وخصوصا تلك التي تتعلق بالأنظمة المصرفية والتي تصل الهاتف مع البطاقات البنكية، لتسرق وتسرب بيانات المستخدمين إلى المخترقين وقراصنة الإنترنت.

وشهد العام الجاري العديد من الهجمات الإلكترونية التي هددت ملايين الحواسب والأجهزة الذكية حول العالم، والتي كانت أشهرها هجمات فيروس "الفدية" الذي استغله قراصنة الإنترنت لابتزاز الناس وطلب فديات مالية منهم، فضلا عن الهجمات التي تسببت بها برمجيات "CronBot" في ماي الماضي.

