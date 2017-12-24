الطارف: حجز أكثر من 1500 قطعة نقدية قديمة و تمثالين صغيرين

تم حجز ما لا يقل عن 1519 قطعة نقدية قديمة تحمل صورة الملك النوميدي ماسينيسا إضافة إلى تمثالين صغيرين لفرعونين بمنطقة الذرعان (الطارف) ، حسب ما علم اليوم الأحد من المكلف بالاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

و أوضح ذات المصدر أنه بناء على ورود معلومات تفيد بوجود شبكة تقوم بالمتاجرة بالآثار و النقود و التماثيل على وجه الخصوص فتح عناصر الدرك الوطني تحقيقا حيث مكنت التحريات من تحديد هوية أفراد هذه الشبكة.

و أضاف أن المحققين تمكنوا من توقيف مركبتين (2) خلال عملية مراقبة روتينية على الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين عنابة و سوق أهراس، مشيرا إلى أن عملية التفتيش الدقيق للمركبتين مكنت من حجز هذه الكمية الهامة من القطع النقدية القديمة التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد إضافة إلى تمثالين صغيرين (2) يرمزان للعهد الفرعوني.

و تم توقيف 7 أشخاص يشتبه ضلوعهم في هذه القضية كما تم استرجاع المركبتين السياحيتين اللتين تستخدمان في هذه التجارة ، كما تم إيضاحه.

و تم إعداد ملفات قضائية للموقوفين المنحدرين من ولايات شرق البلاد (عنابة الطارفي سوق أهراس) من أجل عرضهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان عن تهمة تكوين شبكة إجرامية متخصصة في تهريب القطع الأثرية ، إستنادا لما خلص إليه نفس المصدر.